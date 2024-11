Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgend jaar kunnen veel mensen een hogere hypotheek krijgen, zo zit dat

De woningmarkt blijft oververhit, maar er is een sprankje hoop voor potentiële kopers. Wie in 2025 de verwachte loonstijging krijgt, kan voor de aankoop van een woning een hogere hypotheek krijgen dan in 2024 mogelijk was. Dat berekende het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

Krijg je geen loonsverhoging? Dan blijft het bedrag van de hypotheek gelijk of kun je zelfs minder hypotheek krijgen. Starters op de woningmarkt hebben daarnaast flink wat eigen geld nodig om überhaupt een huis te kunnen kopen.

Hogere hypotheek verwacht door loonstijging

„In tegenstelling tot vorig jaar verandert er in 2025 niks aan de systematiek die bepaalt wat mensen maximaal kunnen lenen voor een huis”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. „Sinds vorig jaar is het energielabel van een huis bepalend voor de hoogte van de maximale hypotheek. Dat blijft zo.”

Dat zit zo: mensen die een energiezuinig huis kopen, kunnen tot maximaal 50.000 euro extra lenen. Deze bedragen zijn voor 2025 ongewijzigd. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om extra geld te lenen voor een verbouwing die leidt tot een energiezuiniger huis. Dat bedrag is maximaal 20.000 euro.

Voor 2025 verwacht het Centraal Planbureau een gemiddelde loonstijging van 4,3 procent, bijvoorbeeld door een cao-verhoging of promotie. „Een huishouden dat nu een jaarinkomen heeft van 70.000 euro, kan in 2025 met de gemiddelde loonstijging ongeveer 7000 euro extra lenen. Zonder loonstijging zou dit huishouden juist 6000 euro mínder kunnen lenen dan in 2024”, stelt Vliegenhart.

🏠 Maximale hypotheek met modaal salaris in 2025 Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) ligt het salaris van Jan Modaal in 2025 op 46.500 euro bruto per jaar. Dat is inclusief vakantiegeld. Als alleenverdiener met een modaal salaris in 2025 kun je volgens de online rekentool van Independer een hypotheek krijgen van maximaal 218.952 euro. Dat is bij een rentevasteperiode van 10 jaar, een rente van 3,37 procent en geen schulden.

Hoge woonlasten bij maximaal bedrag

Een maximale hypotheek is er ter bescherming van kopers, legt de directeur uit. „Als mensen door hoge woonlasten te weinig geld overhouden om andere noodzakelijke uitgaven te doen, liggen financiële problemen op de loer. Het is goed dat mensen daartegen beschermd worden met deze normen.”

Het Nibud noemt het ook niet verstandig om zomaar voor het maximale bedrag te gaan, omdat dat voor relatief hoge woonlasten zorgt. „Een huishouden zal dan wel keuzes moeten maken als het over minder noodzakelijke kosten gaat. Een vakantie bijvoorbeeld. Als er bovendien iets verandert aan het inkomen of de uitgaven, kan zo’n hoge woonlast al gauw problemen opleveren.” Het is dan een extra prettig idee om een buffertje met spaargeld te hebben.

