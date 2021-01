Wereldleiders reageren op bestorming Capitool: ‘Schande, maar geen verrassing’

Leiders van over de hele wereld hebben gereageerd op de bestorming van het Capitool van gisteravond. Zo noemt oud-president Barack Obama het een „schande”, maar komt het ook niet als een verrassing. Oud-president George W. Bush noemt de bestorming „misselijkmakend en hartverscheurend”.

Gisteravond zijn extreme rellen ontstaan bij het Capitool in Washington. Dat gebeurde na de verkiezingsuitslag in Georgia. Trump-aanhangers drongen het gebouw binnen om te voorkomen dat het Congres de verkiezingsuitslag zou vaststellen. Daarbij zijn vier doden gevallen. De politie heeft 52 arrestaties verricht en veertien agenten zijn gewond geraakt, van wie twee ernstig.

Reacties bestorming

Tientallen leiders hebben gereageerd op de bestorming. Zo noemt minister-president Mark Rutte het „afschuwelijke beelden” en zou Donald Trump direct Joe Biden moeten erkennen als de volgende president.



Horrible images from Washington D.C. Dear @realDonaldTrump, recognise @JoeBiden as the next president today. — Mark Rutte (@MinPres) January 6, 2021

Oud-president Barack Obama heeft op Twitter een statement geplaatst. Daarin zegt hij onder meer dat Donald Trump medeverantwoordelijk is voor de gewelduitbarsting woensdag bij het Capitool, omdat hij zijn mensen ertoe heeft aangezet. Hij noemt de bestorming van het Capitool „een schande” voor de Verenigde Staten. „Maar we zouden ons voor de gek houden als dit als een verrassing komt.”



Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern noemt wat er gebeurt in Amerika „verkeerd” en ook de Britse premier Boris Johnson spreekt over de „schandelijke scènes.”



Democracy – the right of people to exercise a vote, have their voice heard and then have that decision upheld peacefully should never be undone by a mob. Our thoughts are with everyone who is as devastated as we are by the events of today. I have no doubt democracy will prevail. — Jacinda Ardern (@jacindaardern) January 7, 2021



Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

De premier van België, Alexander de Croo, geeft zijn „volledige steun” aan Joe Biden.



Shock and disbelief at ongoing events at the US Capitol, symbol of American democracy. We trust the strong institutions of the United States will overcome this challenging moment. Full support to President-elect @joebiden. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) January 6, 2021

Voormalig presidentskandidate en minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton noemt de bestormers „binnenlandse terroristen”. Op Twitter schrijft ze dat de schuldigen voor gisteravond terecht moeten staan. „We moeten de rechtsstaat herstellen en hen ter verantwoording roepen.”



Today, domestic terrorists attacked a foundation of our democracy: the peaceful transfer of power following free elections. We must reestablish the rule of law and hold them accountable. Democracy is fragile. Our leaders must live up to their responsibility to protect it. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 6, 2021

Ook oud-president George W. Bush heeft felle woorden over de bestorming. „Dit is hoe verkiezingsresultaten worden betwist in een bananenrepubliek” zegt de Texaanse Republikein in een verklaring. Hij noemt de bestorming „misselijkmakend en hartverscheurend”.

‘Hart gebroken’