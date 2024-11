Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stagiairs voor het karretje gespannen: amper stagevergoeding en te hoog gegrepen werkzaamheden

Stagiairs in ons land worden niet goed behandeld, blijkt uit onderzoek van CNV. Ze kunnen nauwelijks rondkomen en worden ingezet als volwaardig werknemer, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Op sommige stageplekken kun je wel 1600 euro per maand krijgen, schreef Metro eerder al. Maar op veel plekken krijg je weinig of zelfs helemaal niks. De vakbond deed onderzoek onder ruim 3000 (oud) stagiairs.

„Het is ongekend dat (oud) stagiair(e)s er zo karig vanaf komen. Ze brengen de nieuwste kennis binnen bij een organisatie, werken hard en vaak gratis. Veel stagiaires kunnen hierdoor niet goed rondkomen”, stelt Casper Cornelisse, voorzitter van CNV Jongeren. De organisatie pleit daarom voor een wettelijke minimale stagevergoeding.

Geen stagecontract en weinig oog voor leerdoelen

Even wat cijfers: 42 procent van de stagiairs kreeg taken die alleen aan een volwaardig werknemer gegeven zouden moeten worden. 30 procent voerde taken uit die niets met de opleiding te maken hadden. 36 procent had geen stagecontract, terwijl 81 procent dat toch graag wil, met oog op de leerdoelen en verwachtingen. Voor een kwart was er weinig aandacht voor de leerdoelen en ze kregen amper goede begeleiding.

„Dit maakt het ontbreken van een stagevergoeding nog schrijnender. Stagiair(e)s worden in bijna de helft van de gevallen ingezet als volwaardig medewerker, maar krijgen vaak geen of een lage vergoeding. Adequate begeleiding ontbreekt vaak. Dit duidt op massaal misbruik van stagiaires”, beklemtoont Cornelisse.

Vrouwen hebben het op hun stageplek nog slechter dan mannen. Meer dan de helft krijgt namelijk geen stagevergoeding, bij mannen is dat ruim 30 procent. Als vrouwen wél een stagevergoeding krijgen, is die lager dan bij mannen. 26 procent van de mannen krijgt een vergoeding van meer dan 400 euro per maand, bij vrouwen is dit slechts 12 procent.

Vrouwelijke stagiairs krijgen te maken met grensoverschrijdend gedrag

1 op de 5 vrouwen kreeg zelfs te maken met grensoverschrijdend gedrag of intimidatie. De vakbond legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de baas neer. „Hier moeten werkgevers paal en perk aan stellen. Misbruik van stagiaires is onacceptabel.”

CNV pleit voor een goed contract, betere afspraken en een verplichte stagevergoeding. Studenten pleitten eerder dit jaar voor hetzelfde, schreef Metro toen.

