Extreem winters weer in de Verenigde Staten: tientallen doden in een week tijd

Waar Nederland zich afgelopen week dacht op te moeten maken voor een ‘sneeuwstoring’, hebben ze in de Verenigde Staten echt te kampen met extreem winters weer.

Alleen in Limburg viel veel sneeuw. Volgende week kunnen we ons in Nederland opmaken voor een ander, warmer, weerbeeld. Maandag kan het zelfs 10 á 12 graden worden, schreef Metro eerder.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten ziet het weer er heel anders uit. Door de gevolgen van het winterse weer zijn er zeker vijftig mensen om het leven gekomen in het land. Verschillende verkeersongevallen en ongelukken met onder meer hoogspanningsmasten kostten in verschillende staten mensen het leven, melden lokale autoriteiten en media.

Verschillende stormen zorgden de afgelopen dagen voor lage temperaturen, sneeuwval en ongelukken op meerdere wegen.

Voor de komende dagen zijn miljoenen Amerikanen opnieuw gewaarschuwd voor slecht weer. Ook blijven veel scholen dicht, meldt The New York Times.



Another blast of Arctic air is expected from the Midwest to the Northeast on Friday. The forecast called for up to six inches of snow for an area from Baltimore to central New Jersey, and up to eight inches in parts of the Philadelphia area. https://t.co/BoaptyRQKi — The New York Times (@nytimes) January 19, 2024

Dodental door extreem winterweer

In Tennessee, in het zuidoosten van de VS, stierven veertien mensen. In het oostelijke Pennsylvania kwamen vijf vrouwen om het leven bij een ongeluk op een snelweg, en in Kentucky stierven volgens de gouverneur vijf mensen door het winterse weer.

Ook in Oregon, Illinois, Kansas, New Hampshire, New York, Wisconsin en de staat Washington vielen doden. In delen van de Verenigde Staten en Canada heerst al meer dan een week extreme kou. De temperatuur lijkt na het weekend echter te gaan stijgen.

