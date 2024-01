Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tiener Noskova slaat toernooifavoriet Swiatek uit Australian Open

De Poolse tennisster Iga Swiatek is al in de derde ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld, een grote favoriet voor de eindzege, liet zich verrassen door de pas 19-jarige Linda Noskova. De Tsjechische nummer 50 van de wereld verloor de eerste set met 6-3, maar vocht zich knap terug en won vervolgens de tweede set met 6-3 en de beslissende derde met 6-4.

Swiatek won in haar carrière al vier grand slams: drie keer Roland Garros en een keer de US Open.

Geen vuiltje

Noskova maakt dit jaar haar debuut in het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi in Melbourne. Ze presteerde iets bijzonders door als tiener de hoogst geplaatste speelster uit het toernooi te werken. Het gebeurde eerder in 1999, toen Française Amelié Mauresmo de Amerikaanse Lindsay Davenport versloeg.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Swiatek. De 22-jarige Poolse brak halverwege de eerste set de servicegame van Noskova en won vervolgens met 6-3. In het tweede bedrijf begon Swiatek nog sterk, maar ze verzuimde door te drukken. Noskova werkte in twee van haar opslagbeurten breakpoints weg en sloeg zelf toe in de achtste game. Ze kwam 5-3 voor en serveerde uit voor 6-3.

‘Sprakeloos’

In de beslissende set brak Noskova al vroeg de servicebeurt van Swiatek, maar de Poolse wist meteen terug te breken en hield nog even de hoop dat ze de partij weer in handen kon nemen. Maar de explosieve Noskova, die tien aces sloeg in de wedstrijd, verraste haar weer met een break. Swiatek wist die tegenslag niet meer boven te komen en zag lijdzaam toe hoe Noskova het afmaakte op haar eerste wedstrijdpunt.

„Ik ben sprakeloos, sta nog na te trillen”, zei Noskova na afloop. „Ik wist dat het een geweldige wedstrijd zou worden tegen de nummer 1 van de wereld, maar ik had echt niet gedacht dat het zo zou eindigen. Ik ben gewoon heel blij dat ik deze ronde heb doorstaan.”

ANP

Reacties