Hoe zit het met de sneeuw woensdag? Klein deel van Nederland kan op pak(je) van 10 centimeter rekenen

De wereld was in Nederland wit van de sneeuw vanmorgen. Dat hebben mensen die met de auto of de trein naar hun werk moesten ‘goed’ kunnen merken. Krijgen we morgen weer zo’n vers pak sneeuw?

Ja en nee. Voor ‘flink wat sneeuw’, zo laat weerdienst Weeronline weten, moeten we morgen vooral in Limburg zijn. Inwoners van Zuid-Limburg hebben zelfs kans om 10 centimeter sneeuw in de straten of waar dan ook te zien. Een pakje zou je kunnen zeggen, maar voor Nederlandse begrippen in de afgelopen jaren al heel wat.

Sneeuw zorgt voor ellenlange files

Vanmorgen was het door de sneeuw behoorlijk raak, vooral op de weg. Op snelwegen en N-wegen in het land werd in totaal 900 kilometer file gemeten. Rijkswaterstaat strooide de afgelopen avond en nacht 10,5 miljoen kilo zout, maar het was voor weggebruikers toch oppassen geblazen.

Door wisselstoringen reden er vanmorgen minder treinen rond Amsterdam, Schiphol en Leiden. De sneeuw zorgde er ook voor dat op genoemde luchthaven tientallen vluchten werden geannuleerd. Honderden vluchten liepen vertraging op.



Morgenmiddag en -avond valt vooral in Limburg en een deel van Noord-Brabant sneeuw, waarbij op de meeste plekken een sneeuwdek van zo’n 3 centimeter kan ontstaan. In Zuid-Limburg dwarrelt er wat meer naar beneden.

Woensdag begint droog en koud

Na een nacht met in nagenoeg het hele land vorst is het woensdagochtend aanvankelijk overal droog. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt.

Een neerslaggebied trekt over Frankrijk en België naar Duitsland. Ook een deel van Nederland pakt hier wat van mee. Eind van de ochtend kan in Zuid-Limburg wat sneeuw vallen. Morgenmiddag breidt de sneeuwval in Limburg uit over een groot deel van de provincie en mogelijk valt ook in het zuidoosten van Brabant een beetje sneeuw. In Zuid-Limburg gaat het flink doorsneeuwen en kan op grote schaal meer dan 5 centimeter vallen, mogelijk lokaal zelfs 10 centimeter. Ook morgenavond valt in de zuidelijke helft van Limburg nog enige tijd sneeuw.

Winterse buiten elders in het land

In het noorden en noordwesten is kans op enkele winterse buien, maar dit levert hooguit een zeer tijdelijk dun sneeuwdek op. Elders in het land is een vlokje motsneeuw mogelijk, maar dit stelt niet veel voor.

De dagen daarna zien we de zon geregeld, maar komt het ook nog tot enkele sneeuwbuien en in de nachten kan het flink vriezen.

Het sneeuwnieuws kun je ook volgen via een speciale blog van Weeronline.



