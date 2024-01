Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heb je schoon genoeg van de winterse buien? Nog heel eventjes volhouden

De winterse buien tierden afgelopen week welig in ons land. Ben je die inmiddels spuugzat? Houd dan nog heel eventjes vol, want er komt een ander weerbeeld aan.

Het was woensdag nog wit van de sneeuw.

Winterse buien binnenkort voorbij

Vandaag is het nog vrij koud, zegt Weeronline. In de ochtend trokken er zelfs enkele sneeuwbuien over het land. Maar in de loop van de ochtend werd het droog en verscheen het zonnetje. De temperaturen lopen in de middag op van 2 tot 5 graden. Ook vanavond blijft het droog. In de nacht wordt het wel een tikje koud en koelt het onder een heldere sterrenhemel af naar enkele graden onder nul op veel plekken.

Morgen is voorlopig de laatste winterdag. In de ochtend is het droog en laat de zon zich zien. De temperaturen liggen tussen 1 en 4 graden. Maar let op: de gevoelstemperatuur ligt ruim onder nul. Wie zich naar buiten wil wagen voor een wandeling, moet zich dus goed aankleden. Het wordt in de loop van de dag meer bewolkt, maar de weersite voorspelt geen neerslag.

Zondag wordt de zogenaamde ‘overgangsdag’. De dag begint koud en er kan wat lichte neerslag over het land trekken. Door de lage wegdektemperatuur kan het glad worden op de weg, dus het is opletten geblazen in het verkeer. In de middag is het droog en lopen de temperaturen flink op. Het wordt namelijk 5 tot 8 graden, flink hoger dan de afgelopen dagen.

Mogelijk warmste 22 januari ooit

Maandag wordt het zelfs nog warmer: 10 tot 12 graden. Het zou zomaar eens de warmste 22 januari ooit gemeten kunnen worden. Toch is het niet het perfecte weer om eropuit te trekken, want het wordt heel onstuimig. Er staat een krachtige tot stormachtige wind en er zou zelfs een storm over sommige plekken kunnen trekken. Er kunnen windstoten tot maar liefst 110 km/uur voorkomen.

In de dagen erna blijft het zacht, maar onstuimig. Door de stevige wind kunnen buien voorkomen, maar de temperaturen blijven wel hoog. Overdag is dat tussen de 8 en 12 graden en ook in de nachten blijft het boven nul. Richting volgend weekend neemt de kans op regen af.

