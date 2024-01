Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leden Iraanse Revolutionaire Garde omgekomen door aanval in Syrië

Door een Israëlische raketaanval op de Syrische hoofdstad Damascus zijn vijf leden gedood van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG), het militaire elitekorps van het streng islamitische land. In een reactie zegt het regime in Iran zich het recht voor te behouden te reageren op de „terreur van het neppe zionistische regime”, melden Iraanse media.

Onder de doden zou het hoofd zijn van de Iraanse inlichtingendienst in Syrië. De garde valt rechtstreeks onder de geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei.

Door de aanval die een woonblok van vier verdiepingen in Damascus volledig heeft verwoest, vielen nog zeker vijf andere doden. Israël heeft nog niet op de aanval gereageerd.

Hamas

In december kwamen ook al twee leden van de Iraanse Revolutionaire Garde en een Iraanse generaal om het leven door een Israëlische aanval op Damascus. Israël eiste toen niet de verantwoordelijkheid op voor die specifieke aanvallen, maar gaf wel aan zich te richten tegen Iraanse milities die in Syrië actief zijn.

De voorbije jaren heeft Israël in totaal honderden doelen bestookt in Syrië. De spanning tussen Iran, dat de Syrische president Bashar al-Assad steunt, en Israël is alleen maar toegenomen sinds de oorlog met de Palestijnse beweging Hamas uitbrak op 7 oktober. Iran is een bondgenoot van Hamas, de groepering die de Gazastrook bestuurt.

ANP

