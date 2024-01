Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Luchthaven Frankfurt annuleert alle vluchten door winterweer

De luchthaven van Frankfurt heeft vanaf de middag door het winterweer alle vluchten moeten annuleren. Door de aanhoudende sneeuw en ijzel kunnen de vliegtuigen niet meer goed genoeg ontdooid worden om veilig op te stijgen, melden Duitse media. Er landen nog wel vliegtuigen, maar dat mag vanaf 15.00 uur ook niet meer.

Vooral het zuiden van Duitsland heeft woensdag last van stevige sneeuwbuien. Eerder had het vliegveld Frankfurt al de helft van de vluchten geschrapt en ook vanuit München kunnen een stuk minder vliegtuigen opstijgen.

Een woordvoerder van de luchthaven in Frankfurt zegt tegen de krant Frankfurter Allgemeine dat de toestand in de vertrekhallen rustig is. Er zijn al veldbedden opgesteld voor de mensen die gestrand zijn.

Treinen

Door de gladde wegen zijn er inmiddels ook 97 ongelukken gebeurd, schrijft dezelfde krant. Daarbij zouden vier mensen gewond zijn geraakt, maar niemand is ernstig gewond. De politie vraagt mensen om goed na te denken of hun autorit nu echt nodig is.

Er rijden ook minder treinen door het winterweer, maar Deutsche Bahn noemt de situatie nog „beheersbaar”. Verwacht wordt dat in de loop van de middag meer treinen uitvallen.

