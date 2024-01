Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amerikanen treffen opnieuw Houthi-raketten in Jemen

Het Amerikaanse leger heeft drie raketten van de Houthi’s in Jemen onschadelijk gemaakt, laat het Central Command van de Amerikaanse strijdkrachten (CENTCOM) op X weten. De raketten stonden klaar om afgevuurd te worden richting schepen in de Rode Zee, schrijft het leger.

Omdat de raketten een „onmiddellijk gevaar” vormden voor de scheepvaart in de Rode Zee, zijn deze door Amerikaanse troepen getroffen, stelt CENTCOM.

In de afgelopen weken schoten de Amerikanen en Britten regelmatig op doelen in Jemen. Die beschietingen kwamen als reactie op de aanvallen van Houthi’s op schepen in de Rode Zee.

De rebellenbeweging schiet raketten af uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza, waar sinds 7 oktober meer dan 24.000 doden zijn gevallen in de oorlog tussen Israël en Hamas. Nederland steunt de Amerikaanse en Britse aanvallen en hielp mee bij de eerste operatie.

