‘Invasie’ Nederlandse dagjesmensen leidt tot topdrukte en vechtpartijen in België

Ondanks de oproepen van demissionair minister-president Mark Rutte en Belgische en Duitse autoriteiten zijn afgelopen week toch tienduizenden Nederlanders de grens over gegaan. Niet alleen Duitsland was een populaire bestemming, maar vooral ook België.

In de eerste week van de kerstvakantie gingen tienduizenden Nederlanders over de grens hun vertier zoeken. Omdat het in Nederland door de lockdown niet kan wordt er volop geshopt en gegeten in onze buurlanden, of gaan mensen een dagje uit in België of Duitsland.

Topdrukte in Antwerpen

Dat leidde de afgelopen dagen al tot een verkeersinfarct van Nederlandse auto’s in het centrum van Antwerpen, waarbij de politie in actie is gekomen om het verkeer op gang te houden en uit het centrum te krijgen. Dit tot grote frustratie van de Belgen.

Ook in de treinen was een grote toestroom Nederlanders te zien richting België. Dit ondanks een oproep van de NS om niet de trein naar België te pakken, tenzij het noodzakelijk is. Desondanks zijn er in de afgelopen week ruim 20.000 Nederlanders per trein de grens over gegaan. De meesten stappen uit in Antwerpen. Ook op stations komt de Belgische politie in actie om de passagiersstroom te begeleiden.

Op social media zijn beelden te zien van volle straten, stations en terrassen in Antwerpen:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lange rijen voor populaire winkels in Antwerpen door bezoekerslimiet. #lockdowntoerisme pic.twitter.com/0NuvjoDkwN — Alexander Bakker (@alexanderbakker) December 29, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mark, Hugo, komen jullie ook gezellig een biertje doen in Antwerpen? #wanbeleid pic.twitter.com/1sNvdh3X4o — Khalid Oubaha (@OubahaKhalid) December 27, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tsja als je hier niks mag dan ga je naar Antwerpen.👍🤣 pic.twitter.com/sBLXZP4lL4 — Debbie (@Debklep1978) December 30, 2021

Nederlanders aangehouden na vechtpartijen

Die drukte leidt hier en daar ook tot problemen, vooral later in de avond. Dan zijn het met name jongeren die met de trein terug willen naar Nederland, waarvan de meesten een drankje ophebben. Gisteravond leidde dat tot twee grote vechtpartijen in de binnenstad van Antwerpen. Daarbij zijn twaalf Nederlanders aangehouden.

Bij de ene vechtpartij werden zeven Nederlanders en een aantal Belgen aangehouden die in beschonken toestand slaags raakten. Daarbij raakte één Nederlander dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. De verdachten werden ook nog agressief richting de politie. Bij een tweede vechtpartij zijn vijf Nederlanders opgepakt vanwege het verstoren van de openbare orde. Inmiddels zijn alle twaalf weer vrij.