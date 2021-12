Dit is de meest sexy vrouw ter wereld dit jaar

De honderd meest sexy vrouwen vind je in de ranglijst van mannenmagazine FHM. Het zijn de knapste actrices, modellen en artiesten op een rij. Mening hart slaat over van deze schoonheden. Actrice Margot Robbie won vorig jaar de eretitel en dit jaar mag actrice Gal Gadot, oftewel Wonder Woman, zichzelf meest sexy vrouw van de wereld noemen.

De FHM 100 Sexiest Women 2021 werd dit jaar bepaald door 30.000 stemmers. De 36-jarige Israëlische Gadot gaat er dit jaar met de winst vandoor. Hoofdredacteur Chris Riemens noemt Gadot „een adembenemende winnares”. De afgelopen twee jaar wist de actrice het al ver te schoppen in de ranglijst. Maar dit jaar is ze toch echt nummer één.

Wonder Woman Gal Gadot meest sexy vrouw ter wereld

Vier jaar geleden kreeg Gadot in de Engelse editie ook al deze eretitel. Dat was de laatste editie van deze Engelse uitvoering, die tussen 1995 en 2017 werd opgesteld. FHM Nederland bracht die lijst weer terug in 2019. Dit als de internationale tegenhanger van de FHM500. De Nederlandse lijst voor de 500 mooiste vrouwen van ons kikkerlandje.

In de lijst staan niet de minste namen. Zo vind je onder meer Ana de Armas (6), Scarlett Johansson (9) en Mila Kunis (10) bij de tien meest sexy vrouwen ter wereld. Naast actrices, topmodellen en artiesten tref je in de lijst ook veel influencers en Instagram-modellen, oftewel de nieuwe generatie bekendheden. Maar ook vertrouwde schoonheden als Jennifer Lopez, Pennelope Cruz en Angelina Jolie mogen zichzelf nog steeds tot te knapste vrouwen ter wereld beschouwen.



Meest begeerde vrouwelijke vrijgezel

De 31-jarige Margot Robbie, die vorig jaar de eerste plek veroverde, werd dit jaar vierde. Robbie is een Australische actrice die onder meer bekend werd door haar rol als Harley Quinn in de film Suicide Squad. Deze maand werd Yolanthe Cabau door FHM verkozen tot meest begeerde vrouwelijke vrijgezel van het jaar. Achter haar eindigde zangeres Maan op de tweede plek, gevolgd door Katja Schuurmans op de derde plek.