Straten in centrum van Antwerpen verzadigd met Nederlandse auto’s

De straten en wegen in het centrum van Antwerpen waren op verscheidene plaatsen vanmiddag „volledig verzadigd” door vooral Nederlandse auto’s. Persbureau Belga berichtte dat de politie in actie is gekomen om het verkeer op gang te houden en uit het centrum te krijgen, onder meer naar parkeerplaatsen aan de rand van de stad.

Antwerpen is een geliefde bestemming geworden door de kerstvakantie. Aangezien de winkels en horeca daar nog open zijn, gaan mensen uit ons land de grens over om te shoppen of dineren. Dat levert frustraties onder de Belgen op.

Opvallend druk op de wegen naar Antwerpen

Ook de voorbije dagen doken in Antwerpen al veel Nederlandse bezoekers op, ondanks oproepen van de Nederlandse autoriteiten en van de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx om geen uitstapje naar de havenstad aan de Schelde te maken.

Het was vandaag net als gisteren opvallend druk op wegen van Nederland naar België, voornamelijk richting Antwerpen. De ANWB meldde vanochtend dat het „opnieuw druk” was op snelwegen richting België. Op verschillende wegen stonden files. Sinds het middaguur is de drukte minder en zijn de meeste files opgelost, meldt de ANWB. Die afgenomen drukte komt volgens de bond doordat de automobilisten dagjesmensen zijn die „op tijd” vertrokken. „Je gaat niet ‘s middags nog een dagje naar Antwerpen”, aldus de ANWB.

Drukte op het perron

Ook in de treinen was een grote toestroom Nederlanders te zien richting België. In Nederland zette de NS medewerkers in op perrons om de passagiersstromen in goede banen te leiden. Aangenomen wordt dat de dagjesmensen die met trein of auto reizen ook op hun terugreis voor drukte zullen zorgen.

Premier Mark Rutte had Nederlanders eerder opgeroepen vooral niet naar België of naar Duitsland te reizen als het niet per se nodig is. „Ik zou denken dat dat nog veel meer impact heeft dan een gouverneur van Antwerpen die een dergelijke oproep doet”, zei Berx gisteren.

De bekende viroloog Marc Van Ranst zegt volgens Het Nieuwsblad dat de winkelende Nederlanders uiteindelijk de zorg in eigen land meer kunnen belasten. „Want ze ontlopen de maatregelen en ze kunnen hier geïnfecteerd worden, naar huis gaan en daar opgenomen worden als ze ernstig ziek zijn.”