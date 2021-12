Rutte en Duitse minister-president waarschuwen: ‘Ga niet de grens over om te shoppen’

Het is nadrukkelijk níet de bedoeling dat Nederlanders de grens met Duitsland over gaan om daar te shoppen. Nederlanders en Duitsers moeten daarnaast niet het contact met elkaar opzoeken en juist alle drukte vermijden. Daartoe roepen Mark Rutte en minister-president Hendrik Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen op.

„Ga dus niet de grens over om te winkelen of uit eten te gaan”, is hun zeer dringende advies.

Overmorgen is het al eerste kerstdag, en voor veel mensen die de cadeautjes nu nog niet in huis hebben, is er misschien wel geen andere optie. Althans, in hun hoofd. Of aankomen bij de kerstviering zonder cadeau, óf ‘even’ de grens over. Maar Rutte en Wüst proberen iedereen zo ver te krijgen dat ze van die plannen af zien. Zeker nu de omikronvariant in zowel ons land als bij de buren oprukt. Volgens het duo is het daarom „nog belangrijker om onze contacten te beperken”.

De heren zijn echter niet van plan om de grenzen te sluiten. Dat is omdat „onze samenlevingen en economieën, zeker in de grensregio, sterk verweven zijn”. „Als goede buren en vrienden doen wij een beroep op u om verantwoord om te gaan met onze open grenzen.”

Aan mensen die toch de grens over moeten, bijvoorbeeld voor werk, vragen ze goede voorbereiding. „Houd u aan de lokale maatregelen.”

Winkelen in België binnenkort ook moeilijker

Onze zuiderburen, de Belgen, kunnen ook nog steeds meer dan wij, maar na de kerst wordt dat wel wat lastiger. Dan mogen Belgen namelijk nog maar met twee personen tegelijk winkelen, bioscopen, concertzalen en theaters gaan dicht. Met die veel lichtere maatregelen dan Nederland heeft genomen hoopt België het voorlopig af te kunnen tegen de oprukkende omikronvariant van het coronavirus.

Die maatregelen zijn er vooral op gericht drukte te voorkomen. De winkelstraten en horecapleinen liepen de afgelopen dagen soms gevaarlijk vol, ook met Nederlanders die de lockdown in eigen land ontvluchtten. Shoppen mag straks dus met maar twee mensen tegelijk, maar kinderen tellen niet mee. Bij sportwedstrijden mag geen publiek aanwezig zijn. Kerstmarkten blijven toegestaan, maar alleen in de open lucht. Tenten zijn taboe.

Viroloog Marc van Ranst had liever gezin dat de horeca bijvoorbeeld eerder zou sluiten. Nu dat niet zo is, is hij bang dat Nederlanders nog steeds af allen reizen naar België voor de horeca.