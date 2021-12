De Jonge en ministerie wisten al veel eerder van ‘vergeten’ bijlage over 2G-advies

Het ministerie van Volksgezondheid en Hugo de Jonge wisten al dagenlang dat het kritische advies van de Raad voor de Rechtspraak over de omstreden 2G-wet niet naar de Tweede Kamer was verstuurd voordat er actie werd ondernomen. Dat meldt Hart van Nederland.

Het advies van de Raad dateert al van 17 november, maar het ministerie vergat de bijlage met daarin het wetgevingsadvies mee te sturen. Volgens Hugo de Jonge wist hij hier vlak voor kerst, op 23 december, van en heeft hij direct actie ondernomen. Het blijkt echter dat het ministerie van Volksgezondheid al veel eerder wist van het ontbreken van de bijlage.

De Jonge wist al dagen van ‘foutje’

Op 10 december zou het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben geweten van het missen van de bijlage. Het ministerie van Volksgezondheid wist het op 14 december. Toch werd het advies pas op 23 december doorgestuurd, negen dagen later. Dat rijmt niet met de uitspraken van De Jonge, die dus stelde pas net voor kerst op de hoogte te zijn.

Volgens De Jonge maakte het qua informatievoorziening aan de Kamer niet zoveel uit. Het werd namelijk benoemd in een zogeheten ‘memorie van toelichting’, waarin het wetsvoorstel is toegelicht. De zorgminister noemt het vergeten van de bijlage „gewoon een foutje”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Al is de leugen nog zo snel, De Jonge zal het een rotzorg zijn want hij keert toch niet terug.👇🏻 https://t.co/uzEVr9Pb22 — De Nederlandsche Leeuw 🇳🇱🦁🧡 (@NedLeeuw) December 30, 2021

Daar kijken verschillende Kamerleden anders tegenaan. Pieter Omtzigt stelt bij Hart van Nederland dat er „essentiële punten” ontbraken in de memorie van toelichting. Bovendien vindt Omtzigt het niet „gewoon een foutje”: „De Jonge wachtte tot na twee coronadebatten, die hier ook over gingen, en tot kerstavond.”

Wetsadvies 2G-beleid

Het wetsadvies gaat over het zogenaamde 2G-beleid. Dat betekent dat je alleen ergens naar binnen mag als je gevaccineerd bent tegen of hersteld bent van corona. Een negatieve coronatest zou niet meer gelden. Over deze wet is al meerdere malen fel gedebatteerd. Het leidde tot verdeeldheid in de Tweede Kamer. Er wordt volgend jaar een besluit genomen over het wetsvoorstel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hugo liegt opnieuw zonder een krimp te geven …. https://t.co/5gwHlRT0lF — kees (@kees92267188) December 30, 2021

Gemixte coronacijfers

Inmiddels stijgt het gemiddelde aantal positieve coronatesten voor het eerst in drie weken. De bijna 15.000 positieve tests van vandaag brachten het gemiddelde naar 12.600 coronagevallen per dag. Er overlijden dagelijks gemiddeld 40 mensen. Wel liggen er minder mensen in het ziekenhuis dan in de afgelopen zes weken. Er liggen nog 1857 coronapatiënten in het ziekenhuis, het laagste aantal sinds 13 november. Het is afhankelijk van de omikronvariant of deze daling doorzet.