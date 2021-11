Stress over vaccinatie en wintersport: ‘Met Janssen niet naar Oostenrijk’

De coronaregels zijn vanaf vandaag in Oostenrijk behoorlijk aangescherpt. Het 2G-beleid zorgt ervoor dat de wintersport voor ongevaccineerden geen optie is. Maar ook gevaccineerden maken zich zorgen. Mensen met een Janssen-vaccin zijn namelijk niet welkom. En de geldigheid van de QR-code na vaccinatie is in Oostenrijk verkort.

Zowel #Janssen en #Oostenrijk zijn trending op Twitter. Want Nederlanders maken zich zorgen over hun wintersport. Met name gevaccineerden die het Janssen-vaccin kregen, hebben lichtelijke stress. Want in Oostenrijk wordt deze prik niet geaccepteerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waar kan ik mijn Pfizer boosterprik aanvragen. Op 2 januari vertrek ik naar Oostenrijk, maar vanaf dan geldt mijn J&J vaccin niet meer in Oostenrijk. Vrouw en kinderen kregen Pfizer, voor hen geen probleem😬 #prutswerk — Steven Wybaillie (@stevenwybaillie) November 8, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@wijsopreis_app klopt het dat je vaccinaties voor de Oostenrijkse horeca pas geldig is vanaf april? Ik ben zorgmedewerker acute zorg en heb mijn 2e vaccinatie in januari gehad. Dat betekent dan dat ik in Oostenrijk de horeca niet in mag? — Rezie Leenders (@Rezie_L) November 9, 2021

Geen Janssen-vaccin in Oostenrijk

Eerder werd al bekend dat wintersport voor ongevaccineerden in Oostenrijk lastig wordt. Vanaf vandaag gaat namelijk de 2G-regel (gevaccineerd of genezen) in het land in. Een negatieve coronatest is niet meer genoeg om horecagelegenheden of skiliften in te kunnen. „Degenen die gevaccineerd zijn, zullen nauwelijks beperkingen blijven ondervinden. Dit geldt ook voor het toerisme en onze wintergasten uit het buitenland”, sprak de Oostenrijkse minister van Toerisme, Elisabeth Köstinger.

Maar er zitten meer haken en ogen aan een wintersport in Oostenrijk. Want het maakt namelijk ook nog uit welke prik je gehad hebt. Vanaf 3 januari is één dosis Janssen niet meer voldoende. Dat betekent dat gevaccineerden met Janssen een boosterprik moeten nemen. Maar zoals uit de afgelopen persconferentie bleek, gaat Nederland vanaf december boosterprikken aanbieden aan risicogroepen. Andere doelgroepen komen vanaf januari pas in aanmerking.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daar gaat onze ski vakantie. Gevaccineerd met Janssen, maar vanaf 3 januari niet meer geldig in Oostenrijk. Hoe gaan we dit oplossen @hugodejonge — Anja Fijnaut-Boeije (@AnjaFijnaut) November 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ieder jaar ga ik gaan skien in Obergurgl in Oostenrijk, in Februari 2022 mag deze keer mijn vrouw niet mee omdat ze J&J gekregen heeft — Vincent (@fireondemand1) November 9, 2021

Vaccinatie voor wintersport

In Nederland kregen 845.000 mensen een Janssen-prik. Veel jongeren namen deze vaccinatie aangezien demissionair coronaminister Hugo de Jonge de slogan ‘Dansen met Janssen’ verkondigde. Gevaccineerden die zich daardoor lieten overhalen tot een Janssen-vaccin of blij waren dat ze er met één prik vanaf kwamen, komt het nu duur te staan.

Maar ook gevaccineerden met Pfizer, Moderna of AstraZeneca, moeten voor hun wintersport rekening houden met een aantal aanpassingen. Want vanaf 6 december gaat de geldigheid van een QR-code in Oostenrijk van 360 naar 270 dagen. Dat betekent dat sommige gevaccineerden tijdens de voorjaarsvakantie ook geen toegang hebben tot horeca en skipistes. Tenzij ze voor die tijd een boostervaccin halen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben je mal, veruit de meeste Nederlanders laten zich vaccineren voor een vakantie en om een drankje te kunnen doen. #Janssen #Lockdown — Martin Ernst Neyt (@NeytAndText) November 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je mag Oostenrijk gewoon binnen. Dat plan werkt! Alleen vragen ze of je gevaccineerd,genezen of PCR-getest bent. Wil je ergens logeren enz. dan moet je gevaccineerd of genezen zijn. De veroorzaker van het ‘zooitje’ is NL zelf. Ze sluiten niet aan bij de rest. @Esther_de_Lange https://t.co/rdrcM03Elw — Tineke Koelewijn (@tineke_koelew) November 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.