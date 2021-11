Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen vanaf zaterdag 6 november op een rij

Tijdens de persconferentie vanavond zijn weer een aantal nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Ook hamerde Rutte op het belang om de basisregels aan te houden.

„Het eigen gedrag blijft cruciaal”, zegt Rutte tijdens het persmoment. „Blijf thuis met klachten en laat je testen. Was je handen, schud geen andere handen en geef geen knuffels. Hoest in je elleboog en zorg voor frisse lucht.” Ook zegt de demissionair premier dat het kabinet medio november nieuwe coronamaatregelen zal aankondigen „als de trend niet keert”.

Nieuwe coronamaatregelen aangekondigd in persconferentie

Verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs

Vanaf zaterdag zul je de QR-code van je vaccinatie, test- of herstelbewijs op meer plekken moeten laten zien. Op deze plekken is het coronatoegangsbewijs verplicht:

Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen;

Casino’s en culturele locaties zoals theaters, concertzalen, musea en bioscopen;

Kermissen en bepaalde sportevenementen. Ook publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur, uitgezonderd voor jeugd tot 18 jaar;

Evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens;

Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen;

Georganiseerde sporten vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines

Georganiseerde kunst & cultuur vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of voor repetities voor zang, dans en toneel.

Mondkapjesplicht komt terug

Opnieuw zullen mondkapjes verplicht gesteld worden op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dat geldt voor deze locaties:

Supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties, pretparken;

Het openbaar vervoer, in stations, inclusief winkels op het station, op perrons en bij tram- en bushaltes;

Overal op luchthavens en in vliegtuigen;

In de gangen van het onderwijs of in de kantine van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af;

Bij de uitvoering van contactberoepen, zoals dat van een kapper of masseur waar nodig, zowel voor klant als voor dienstverlener. Sekswerkers zijn uitgesloten.

Thuiswerken en drukte vermijden

Vanaf morgen wordt het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. Ga je in je vrije tijd op pad? Dan adviseert de overheid om drukte onderweg te vermijden en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Verder roept Rutte op om „milder te blijven op het moment dat iemand een andere mening heeft”. Hij noemt het een worsteling om tot de nieuwe coronamaatregelen te komen, omdat je het niet voor iedereen goed kan doen. „We leven in een land van vrije keuze, waar niemand buitengesloten mag worden. Maar we hebben wel een groot probleem te pakken, dat we alleen samen kunnen oplossen.”

Op 12 november zal het kabinet opnieuw kijken naar de coronacijfers. Als de besmettingen dan niet zijn gedaald, kunnen er nieuwe maatregelen genomen worden.