Sinterklaasjournaal weer van start: komt de Sint wel aan dit jaar?

Gisteravond was het eerste Sinterklaasjournaal weer op de buis. Het programma is nog steeds in dezelfde stijl als jaren geleden: echte nostalgie, als je het Metro vraagt. Als het goed is komen Sinterklaas en de Pieten zaterdag 13 november aan in Nederland. Maar zo ziet het er voor nu nog niet uit. Want zoals altijd gaat er weer van alles mis op de pakjesboot.

Het Sinterklaasjournaal werd gisteren uitgezonden op NPO3 om 18.00 uur en trok ruim 1,1 miljoen kijkers. Daarmee staat het programma op plek zeven in de top 25 best bekeken programma’s, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Sinterklaasjournaal

De eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal begint al met allerlei problemen. „Het is ook al een hele oude stoomboot, moet je weten”, zegt Klunzige Piet. De stoomfluit en het stuurwiel zijn allebei kapot. Hoofdpiet is weg en de Pieten proberen de stoomfluit en het stuurwiel te maken. Wanneer Hoofdpiet terugkomt lijkt alles in orde, en zelfs de stoomfluit doet het weer. Maar als hij dan begint te sturen, breekt het hele stuur weer af. Klunzige Piet heeft het stuur namelijk gemaakt met bouten van chocolade.



Sinterklaasintocht

Dit jaar komt Sinterklaas niet aan per stoomboot of stoomtrein, nee, hij wordt aankomende zaterdag onthaald in het Apeldoornse Oranjepark tussen 10.00 en 12.00 uur. Omdat een intocht met een grote groep mensen niet valt onder een zogehete doorstroomlocatie zouden er toegangshekken geplaatst moeten worden en zouden mensen hun QR-code moeten laten zien. Hierdoor kiezen de organisatoren van de Stichting Apeldoornse Sinterklaas Intocht en de gemeente voor een ‘pepernotenroute’ in het Oranjepark.

Op deze ‘pepernotenroute’ kunnen kinderen Pietengym doen, de Pietenband maakt muziek en het paard Ozosnel is ook van de partij. Sinterklaas neemt zelf plaats in de muziektent om alle kinderen toe te zwaaien.

