Ongevaccineerde wintersporters niet meer welkom in Oostenrijkse skilift

Wie in de skilift in Oostenrijk wil stappen, heeft daarbij niet alleen zijn skipas, maar ook een coronatoegangsbewijs nodig. Het land laat vanaf maandag alleen gevaccineerden en genezen coronapatiënten toe tot onder meer de cafés, restaurants, kappers en evenementen met meer dan 25 personen. Een negatieve coronatest is niet meer voldoende. Ook exploitanten van skiliften moeten zich aan deze regels houden.

De Oostenrijkse regering meldde vrijdagavond dat de zogenoemde 2G-regel (gevaccineerd of genezen) wordt genomen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Het is een bittere pil voor eenieder die zich niet heeft laten vaccineren, maar wel plannen had om in Oostenrijk te wintersporten. Oostenrijk is het populairste land van Nederlanders voor de wintersportvakantie.

Het Alpenland registreerde gisteren nog maar 200 coronabesmettingen minder dan het recordaantal besmettingen van 9586 ongeveer één jaar geleden. Ook op de ic lopen de cijfers op. „De bezettingsgraad op de intensive cares stijgt veel sneller dan verwacht”, zei bondskanselier Alexander Schallenberg. „Het is doodeenvoudig onze verantwoordelijkheid om de mensen in ons land te beschermen.”

Oostenrijk wil geen herhaling wintersportseizoen vorig jaar

Oostenrijk heeft nog altijd het vorige wintersportseizoen in het achterhoofd. Er waren toen weinig toeristen die in het land kwamen wintersporten vanwege de strenge reisregels. Het leidde tot lege pistes, hotels en restaurants en veel werkloosheid. Oostenrijk doet er alles aan om dit wintersportseizoen wél te laten doorgaan. Daarom moeten de nieuwe maatregelen vooral een lockdown voorkomen.

Om ongevaccineerden de tijd te geven om zich te conformeren aan de nieuwe regels, komt er een overgangsperiode. Die duurt vier weken. Daarin is een eerste vaccinatie en een PCR-test voldoende om toegang te krijgen tot plekken waar niet-gevaccineerden niet worden toegelaten. Daarna zijn alleen nog volledig gevaccineerden en herstelde coronapatiënten op die locaties welkom.

Bondskanselier: ‘Pandemie onder mensen die niet gevaccineerd zijn’

De Oostenrijkse regering overwoog eerder al om specifieke vrijheidsbeperkingen in te voeren voor mensen die niet gevaccineerd zijn. „We staan aan de vooravond van een pandemie onder mensen die niet tegen het virus beschermd zijn”, zei de bondskanselier. De specifieke maatregelen moeten volgens hem helpen om de vaccinscepsis in Oostenrijk te bestrijden.

Het land kent een vaccinatiegraad van 64 procent. Ter vergelijking: in Nederland is 84 procent volledig gevaccineerd.