De Verraders komt terug: eerste beelden én datum bekend

Groot fan van het programma De Verraders? Dan hebben we goed nieuws voor je! Het was al even bekend dat het programma terugkomt, maar nu weten we ook wanneer dat is. Vanaf 5 december kun je weer kijken naar een aantal BN’ers die elkaar verraden, in het seizoen dat speciaal voor Videoland gemaakt wordt. En het belooft weer net zo zenuwslopend te worden als het vorige seizoen, dat ‘gewoon’ op tv te zien was.

Art Rooijakkers neemt de Videoland-presentatie voor zijn rekening, bij de tv-versie was dat Tijl Beckand. Kijkers konden in ieder geval geen genoeg krijgen van de „bizarre wendingen” in het eerste seizoen van De Verraders. Maar niet alles beviel hen: op Samantha Steenwijk, die kandidaat na kandidaat verraadde, waren ze flink boos. Zij ontving zelfs doodsbedreigingen.

Nieuw seizoen De Verraders

Vanaf zondag 5 december – leuk begin van je pakjesavond – is De Verraders dus te zien bij Videoland. Dan gaat, zo zegt het programma zelf, „het hek naar het landhuis Havixshorst krakend open”. „Terwijl de zon al lang en breed onder is nemen de verraders intrek in het landhuis. Klaar om te muiten, te verraden en via hun conclaaf chaos te creëren die zijn weerga niet kent. Wordt het een stille nacht of slaan de verraders genadeloos toe?”

Eén ding is zeker: in veel gevallen vrezen de kandidaten het niet om ook hun trouwste vrienden te verraden. Metro sprak, na het vorige seizoen, met winnaars Samantha Steenwijk en Chatilla van Grinsven over hun deelname. Aan het eind van de finale-aflevering kregen zij namelijk de kans om de winst (22 kilo zilver) te delen of voor zichzelf op te eisen. Ze kozen ervoor om te delen, en gaven ook een deel aan Loiza Lamers, die net was afgevallen maar wel met hen in een bondje zat. Steenwijk had, ondanks de vele boze reacties, geen moment spijt van hoe ze het spel gespeeld had. „Ik ben trouw gebleven aan mijn bondjes. Aan het begin sloot ik een aantal bondjes, en op die volgorde heb ik uiteindelijk mensen eruit gespeeld.”