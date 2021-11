In Nederland gaat het over 2G, in België al over vaccinatieplicht

België staat mogelijk strenge nieuwe coronamaatregelen te wachten. Waar in Nederland het kabinet aan een 2G-samenleving denkt en iedereen daar iets van vindt, gaat het bij de Belgen inmiddels al over een vaccinatieplicht tegen corona.

Deskundigen in België raden de verantwoordelijke ministers onder meer aan de coronapas voor te behouden aan gevaccineerden en mensen die van het coronavirus zijn hersteld. Bovendin moet het nachtleven wat hen betreft weer op slot. Thuiswerken wordt bij onze zuiderburen tot na de kerstvakantie waarschijnlijk verplicht. Echter, iets wat in Nederland nog niet is gevallen: meerdere ministers bepleiten inmiddels een vaccinatieplicht.

Ook in België stromen de ziekenhuizen vol

Het coronavirus grijpt ook in België weer snel om zich heen. De ziekenhuizen stromen net als in Nederland vol en waarschuwen dat ze het binnenkort niet meer kunnen bolwerken. Premier Alexander De Croo heeft nieuw coronaberaad over strengere maatregelen vervroegd naar woensdag. De Belgische overheid hanteert momenteel deze regels ‘om de herfstgolf aan te pakken’.

De belangrijkste corona-adviseurs van de zes Belgische regeringen raden hun onder andere aan over een paar weken over te gaan op een 2G-beleid, meldt Le Soir. Met toegang tot bijvoorbeeld het nachtleven alleen voor mensen die zijn gevaccineerd of genezen van corona. Zij zouden zich bovendien moeten laten testen. Ook willen ze dat kinderen vanaf 9 jaar in de klas en in bijvoorbeeld winkels een mondkapje gaan dragen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil mensen kunnen verplichten zich te laten inenten. Hij krijgt bijval van meerdere andere ministers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In Nederland wordt de komende drie weken over 2G nagedacht. Er wordt al gesproken over ‘een onvermijdelijke keuze‘. Veel Nederlanders zien het niet zitten dat ongevaccineerden worden geweigerd in bijvoorbeeld bioscopen of op de werkvloer. De nieuwste coronamaatregelen zijn in ons land zaterdagavond ingegaan. De regel ‘thuiswerken, tenzij het niet anders kan’ was vanmorgen goed te merken op de snelwegen. Het was veel rustiger dan eerdere weken.

Lockdown Oostenrijk voor ongevaccineerden begonnen

In Oostenrijk is de overheid op dit moment al veel strenger dan Nederland en België. Daar is vandaag een lockdown ingevoerd voor mensen die niet volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Zij hebben een geldige reden nodig om hun woning te verlaten, zoals boodschappen doen, werken en doktersbezoek. Mensen die de regels overtreden, riskeren een boete van 1450 euro.

De Oostenrijkse autoriteiten besloten gisteren tot de lockdown, na overleg tussen bondskanselier Alexander Schallenberg en leiders van deelstaten. De regeringschef sprak over een noodzakelijke maatregel. Schallenberg wees op de vaccinatiegraad van ongeveer 65 procent in zijn land, wat volgens hem schandalig laag is. Hij zei dat deelstaten ook de mogelijkheid hebben om de regels verder aan te scherpen.

De autoriteiten hopen dat meer mensen zich laten inenten tegen het coronavirus nu steeds strengere maatregelen worden genomen. De lockdown duurt zeker tien dagen en heeft alleen betrekking op mensen boven de 12 die niet volledig zijn gevaccineerd of hersteld van het virus.