Wie Is De Mol? speelt zich af in schimmig land: ‘Kan niet wáchten’

Een wat schimmig land met een roerig verleden, waar de sporen van het communisme nog steeds zichtbaar zijn… Daarin speelt Wie Is De Mol? zich komend seizoen af, is vanmorgen bekendgemaakt. Tromgeroffel: Albanië! De eerste molloten kunnen al niet wachten…

Presentator Rik van de Westelaken begeleidt de kandidaten in het 22e seizoen van Wie Is De Mol? dus in – zo noemt AVROTROS het – ‘de parel binnen de Balkan’. „Met overweldigende bergketens, een eindeloze kust, uitgestrekte bossen en wonderschone lagunes.” Veel kijkers speculeren jaarlijks over ‘het land’. Normaal gesproken speelt het tv-spel zich ver van Nederland af. Door corona is dat nu (alweer) voor de derde keer in Europa. In het eerste coronajaar werd Wie Is De Mol? twee keer gespeeld.

Wie Is De Mol? vanaf 1 januari

Wie Is De Mol? begint gelijk in het nieuwe jaar. Lig je nog lekker uit te brakken die dag en ben je fan (molloot), dan start 2022 dus gelijk goed. De kandidaten van dit seizoen zijn Arno Kantelberg, Everon Jackson Hooi, Fresia Cousiño Arias, Glen Faria, Hila Noorzai, Kim-Lian van der Meij, Laetitia Gerards, Sahil Amar Aïssa, Suzanne Klemann, Thomas van Luyn en Welmoed Sijtsma.

Vanmorgen bracht AVROTROS een video van Wie Is De Mol? in Albanië naar buiten.

Eerste verdachte Mol in Wie Is De Mol? al bekend

Voor het eerst in de geschiedenis van Wie is de Mol? zijn de kandidaten al tijdens de opnames in augustus bekendgemaakt. Via een livestream vanaf de toen nog geheime locatie heeft AVROTROS de fans de gelegenheid gegeven om live mee te kijken én invloed uit te oefenen tijdens de eerste executie. Kijkers hebben via een stemtool een vrijstelling uit kunnen delen aan de voor hen minst verdachte kandidaat. Na het tellen van meer dan 25.000 stemmen, bleek Arno Kantelberg het meest verdacht door de fans. Maar is dat terecht? En wie is het minst verdacht?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Splinter Chabot praat over spel in Albanië

Nieuw dit seizoen is de online serie Niet de Mol, gepresenteerd door presentator en oud-kandidaat Splinter Chabot. Op de website van Wie is de Mol? interviewt hij elke zaterdagavond één van de kandidaten die het spel vroegtijdig moet verlaten. De afvallers delen openhartig hoe het is om mee te doen aan het programma en wat ze hebben meegemaakt.

In de geheel vernieuwde Wie is de Mol?-podcast duikt Splinter Chabot ter voorbereiding op zijn online serie in de levens van de elf kandidaten. Welke karakters gaan er mee op reis? En wat kan er precies opgemaakt worden uit de pleidooien in de livestream? En wat kunnen we van deze groep samen verwachten? Vanaf 20 december biedt Chabot in deze 12-delige serie dagelijks een nieuw portret van één van de kandidaten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🎉 Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol? seizoen 22! Meer weten over het nieuwe seizoen? ⬇️ #widm22 #widm #wieisdemol https://t.co/fbT90MtEvc — Wie is de Mol? (@WieIsDeMol) August 28, 2021

Nóg meer Wie is de Mol? in Moltalk

Wie is de Mol? is een succesvolle crossmediale titel in ons Nederland. Dus alsof het nog niet genoeg is: fans kunnen na de uitzending direct zappen naar MolTalk op NPO 3 voor de live-nabeschouwing met Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen. In het jeugdprogramma Mollenstreken gaat Lavezzi Rutjes – zoon van oud-deelnemer Nathan Rutjes – wekelijks op zoek naar de Mol. Hij bespreekt elke zondag op geheel eigen wijze de aflevering van de avond ervoor. En met meer dan 1 miljoen spelers in de Wie is de Mol?-app zorgt AVROTROS dat familie, vrienden, collega’s, maar ook onbekenden elk jaar weer de zoektocht samen starten om de Mol te ontmaskeren.

Op Twitter kunnen de eerste molloten al niet wachten. Het is voor hen nog even zes weken doorbijten, maar dan begint het ook echt…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wie is de Mol? 2022 in Albanië, nice! Kan niet wachten op de prachtige beelden! #widm — ᒍᑌST Tᗩᗰᗩᖇᗩ (@TammieGotcha) November 15, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

omg dutch oomfs: albanië is de locatie voor het aankomende wie is de mol seizoen !! — romy🧣|| 1 day (@omgheyromy) November 15, 2021

Wie is de Mol? is vanaf 1 januari om 20.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.