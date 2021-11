Lockdown voor ongevaccineerden krijgt groen licht in Oostenrijk

In Oostenrijk wordt maandag een lockdown ingevoerd voor mensen die niet volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is de uitkomst van topoverleg tussen bondskanselier Alexander Schallenberg en leiders van deelstaten.

Een conceptversie van dit plan is eerder deze week al uitgelekt. Dit plan heeft nu groen licht gekregen en zal dus echt worden doorgevoerd.

Gedeeltelijke lockdown in Oostenrijk

De Oostenrijkse autoriteiten zien zich genoodzaakt in te grijpen omdat het aantal coronabesmettingen weer snel oploopt. Zij voeren daarom als eerste land ter wereld een gedeeltelijke lockdown in. Dit houdt in dat mensen die niet zijn gevaccineerd of hersteld van het virus hun woning alleen mogen verlaten voor essentiële activiteiten, zoals boodschappen doen en werken.

Deze regels golden tijdens de lockdown van 2020 voor alle burgers van het land, maar nu dus alleen voor ongevaccineerden. Schallenberg heeft vorige week laten weten een lockdown voor iedereen niet wenselijk te vinden. Gevaccineerden zouden dan gedupeerd worden omdat anderen aarzelen over vaccins, vond hij.

Lage vaccinatiegraad

Oostenrijk heeft een vaccinatiegraad van ongeveer 65 procent. Schallenberg noemde dat vorige week „beschamend laag” en vindt dat het omhoog moet. Volgens het Europees centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC) heeft het land na Liechtenstein de laagste vaccinatiegraad van alle West-Europese landen. Door de lage vaccinatiegraad staat de zorg in Oostenrijk hevig onder druk. Donderdag telden de autoriteiten 11.975 positieve test binnen 24 uur.

Gedeeltelijke lockdown en 2G: wat is het verschil?

Oostenrijk heeft deze maand al het 2G-systeem ingevoerd waar we in Nederland binnenkort ook mee te maken krijgen. Wat gaat er dan nu veranderen? Het 2G systeem houdt in dat je enkel een coronabewijs kunt krijgen door middel van een vaccinatie- of herstelbewijs, en niet door je te laten testen. Binnen het 2G-systeem is er voor ongevaccineerde mensen nog wel de mogelijkheid om plekken te bezoeken waar een coronabewijs (nog) niet nodig is, zoals niet-essentiële winkels. In de gedeeltelijke lockdown mag dit niet en mogen ongevaccineerden enkel voor essentiële activiteiten de deur uit. De Oostenrijkse politie gaat hier controles op uitvoeren.