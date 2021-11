Kabinet twijfelde lang over invoering toegangsbeleid 2G: ‘Onvermijdelijke keuze’

Het demissionaire kabinet zou het liefst meteen het zogeheten 2G-beleid willen invoeren om de verspreiding van het coronavirus snel af te remmen. Maar toch heeft het lang geduurd om aan de benodigde wetgeving te werken, zei De Jonge op de coronapersconferentie. „Anderhalve week geleden hebben we niet de keuze gemaakt dit wetgevingstraject voor te bereiden, nu maken we die keuze wel met de oplopende besmettingsgraad en de toenemende druk op de zorgsector.”

Het is niet duidelijk of de mogelijkheid van 2G (gevaccineerd of genezen) een meerderheid gaat krijgen in beide Kamers. Er is ook veel weerstand tegen. Mensen met een negatieve coronatest mogen dan niet meer in restaurants of andere gelegenheden komen waar een coronatoegangsbewijs moet worden getoond. Tot nu toe mocht dat wel (3G). Alleen gevaccineerden of personen die het afgelopen jaar zijn hersteld van corona komen met 2G binnen.

Een werkgever of locatie in bijvoorbeeld de horeca kan zelf kiezen of een 2G of 3G-toegangsbeleid volgt. De app CoronaCheck zou daarop moeten worden aangepast, aldus De Jonge. Bij een 2G-beleid mogen mensen binnen rondlopen en bij 3G-beleid moeten mensen zitten. Het idee erachter is dat mensen die niet gevaccineerd zijn, meer risico lopen op een ernstig ziekteverloop na besmetting. Toegang met een coronapas is namelijk nooit waterdicht, zei De Jonge. Er kan altijd iemand aanwezig zijn die toch besmet is, ondanks vaccinaties of testen, en het virus verspreidt.

Alternatief van 2G is oneerlijk, aldus de Jonge

De coronaminister heeft inmiddels de spoedwetgeving in gang gezet in de hoop daar over drie weken wel mee te kunnen beginnen, zei hij tijdens de coronapersconferentie. Het alternatief is volgens hem dat locaties dicht zouden moeten en dat is in zijn ogen „oneerlijk”. Hij denkt dat dit een „onvermijdelijke keuze” is om te voorkomen „dat alles voor iedereen dichtgaat en om de samenleving zo veel en lang mogelijk open te houden”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er worden te snel, te veel mensen te ziek. De zorg kan dat niet aan, dus moeten we ingrijpen. Want of je nou geprikt bent of niet, de zorg moet voor ons allen toegankelijk blijven. Iedereen kan helpen: laat je vaccineren of ga het gesprek aan.

➡️https://t.co/UspRrceeTY pic.twitter.com/QetzGzei2G — Hugo de Jonge (@hugodejonge) November 12, 2021

In de Tweede Kamer waren al eerder geluiden te horen over 2G, zoals ook al op sommige plekken in het buitenland gebeurt. Zo vond D66 dit in september een goede optie, bijvoorbeeld in clubs, zodat deze weer open konden. Het kabinet vond zo’n beleid toen ook al bespreekbaar, maar deed er toen nog niets mee.

De komende drie weken denkt het kabinet met een pakket maatregelen „een harde klap” te kunnen geven op de bestrijding van het coronavirus. Daarna breekt een periode aan om het virus te vertragen, met andere maatregelen voor op de lange termijn. Voor de herinvoering van de maatregel van 1,5 meter afstand – die eerder werd afgeschaft – is ook weer regelgeving nodig.