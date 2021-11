Baudet vergelijkt coronabeleid met Holocaust: ‘Hij moet zich diep schamen’

Door het coronatoegangsbeleid te vergelijken met de situatie van de Joden in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw, zoals Thierry Baudet doet, kan niemand hem nog serieus nemen. Dat laat Aron Vrieler van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) gisteren weten in reactie op een tweet van Baudet.

„De ongevaccineerden zijn de nieuwe joden, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi’s en NSB’ers”, twitterde de Forum voor Democratie-leider eerder op de dag.



elke vergelijking tussen Corona beleid en Auschwitz is historisch onjuist, kwetsend en helpt het debat geen steek verder — Arend Jan Boekestijn (@ajboekestijn) November 14, 2021

Baudet „zegt nu expliciet dat we de Holocaust herleven. Daarmee kan niemand die ook maar een beetje open staat voor feiten hem nog serieus nemen”, aldus Vrieler. „Als Joden tijdens de Holocaust hun lot konden ontwijken door twee prikjes te nemen, hadden ze dat wel gedaan. Hij moet zich diep schamen dat hij de herinnering aan slachtoffers van de Holocaust met voeten treedt, en bovendien de meerderheid van Nederlanders nu wegzet als nazi’s en NSB’ers.”

Ontkenning van geschiedenis

Volgens CIDI-directeur Hanna Luden werkt Baudet met dit soort uitspraken mee „aan de ontkenning van de geschiedenis. En dat is heel kwalijk, omdat jongeren voor waar aannemen wat hij zegt en niet beseffen dat hij onzin verkondigt. De geschiedenis mag niet verkracht worden.” Ze vindt ook dat Tweede Kamerleden afstand moeten nemen van de beweringen van Baudet.

De FVD-voorman deed zijn uitspraken naar aanleiding van een nieuwsbrief van opiniepeiler Maurice de Hond. Die uit daarin zijn zorgen over het voorstel van het kabinet om het mogelijk te maken om alleen nog gevaccineerden en mensen die aantoonbaar hersteld zijn van een coronabesmetting toe te laten tot bepaalde locaties.

Niet eerste keer dat Baudet coronabeleid vergelijkt met Holocaust

De Hond zegt dat de data zulk beleid niet ondersteunen, maar maakt ook een vergelijking met de situatie van zijn Joodse ouders. „Die mochten op een gegeven moment ook bepaalde plekken niet meer bezoeken waar ze vaak kwamen: bioscopen, theaters, restaurants. En wat hen daarbij het meeste trof was dat degenen die deze plekken nog wel mochten bezoeken, dat gewoon bleven doen.”

Baudet heeft het coronabeleid vaker in verband gebracht met de Tweede Wereldoorlog. Zo maakte zijn partij in de aanloop naar Bevrijdingsdag een poster waarop werd gesuggereerd dat aan de vrijheid door het coronabeleid een einde was gekomen. Ook verdedigde Baudet mensen die tegen het coronabeleid protesteerden door een Jodenster te dragen. Na kritiek van Joodse organisaties stelde hij dat die organisaties de oorlog niet mogen „claimen”.

Vandaag kwam ook aan het licht dat Baudet vorig jaar 85.000 euro verdiende met de verkoop van zijn boeken, maar die inkomsten niet opgaf bij de Tweede Kamer. Er zijn meerdere klachten ingediend tegen de frontman van FvD.