VVD wil ruim 100 miljoen eerder uitgeven voor dit type flexwoningen

Om snel meer flexwoningen te kunnen bouwen, wil de VVD de hiervoor gereserveerde 100 miljoen euro jaren eerder uitgeven. Zo kunnen statushouders zo snel mogelijk een plekje krijgen, evenals studenten en arbeidsmigranten. Dat zal de grote druk op de woningmarkt en in de asielopvang snel iets kunnen verlichten, denkt VVD-Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis.

Volgens hem staan deze flexwoningen al klaar in de fabriek en hoeven ze alleen nog te worden neergezet. Ze kunnen vijftien jaar worden geplaatst onder vrijere bestemmingsregels. De komende tien jaar is hiervoor 10 miljoen euro per jaar uitgetrokken. Maar de grootste regeringspartij wil daarvan in 2022 en 2023 al twee keer 40 miljoen euro besteden aan de flexwoningen. Nog eens 25 miljoen euro is dan bestemd voor ondersteuning van gemeenten.

Koerhuis heeft daarvoor vandaag een amendement ingediend tijdens een debat over de begroting van wonen en ruimte. Met het geld kunnen er volgens hem zeker 10.000 flexwoningen bij komen. De afgelopen jaren zijn er al experimenten gehouden met flexwoningen en zijn er ongeveer 7000 geplaatst.

Tijdelijke oplossing voor jongeren en asielzoekers

Door het grote tekort aan woningen lukt het niet om asielzoekers die in Nederland mogen blijven, tijdig aan een huurwoning te helpen. Op dit moment verblijven zeker 11.000 statushouders in asielzoekerscentra, terwijl ze eigenlijk moeten doorstromen naar een huis in verschillende gemeentes. De opvangcentra zijn vol, waardoor er tijdelijke noodopvang georganiseerd wordt op verschillende locaties.

Onder meer Pieter Omtzigt vindt het voorstel van de VVD wegvallen tegen de miljarden euro’s die er in de woningmarkt rondgaan. Hij verwijt de VVD dat er de afgelopen tien jaar veel te weinig is gebeurd aan woningbouw. Hij hekelde dat de VVD met zo’n klein voorstel komt terwijl er in zijn ogen grote aanvullende beleidsvoorstellen nodig zijn.

GroenLinks levert ook kritiek: zij hebben liever dat er echte woningen worden gebouwd en is bang dat er minder bouwlocaties overblijven als wordt gekozen voor flexwoningen. De koepel van woningcorporaties Aedes meldde eerder dit jaar ook al dat het lastig is voor corporaties en gemeenten om geschikte plekken te vinden voor deze mobiele woningen.

Flexwoningen: zo zien ze eruit

Een flexwoning is een tijdelijke woning, met alles erop en eraan. Je kunt het zien als een studio, maar dan tijdelijk. Je kunt in ieder geval rekenen op je eigen keuken, badkamer en toilet. Vaak worden flexwoningen dichtbij elkaar gebouwd of in één gebouw. Daardoor zul je wat meer contact hebben met je buren dan gewoonlijk. In tegenstelling tot een huis dat wij kennen, wordt een flexwoning gebouwd in de fabriek. Het is daarom een ideale manier om snel woningen te realiseren. In onder andere Rotterdam, Zwolle, Castricum en Meppel zijn ze al gestart met dit type woningen. In sommige gevallen gaat het om een proef, om deze manier van wonen uit te proberen.