Duitsland: lockdown straks alleen voor mensen die geen vaccinatie willen

De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, heeft gezegd dat mensen die tegen Covid-19 zijn gevaccineerd, niet meer in lockdown hoeven bij een nieuwe opleving van het virus in Duitsland. Andersom betekenen zijn woorden dat een toekomstige lockdown alleen geldt voor mensen die geen vaccinatie tegen corona willen.

Wie de prik neemt, ‘verdient’ nog meer. Volgens Spahn kunnen zij genieten van meer vrijheden dan niet-gevaccineerden.

„Zolang er geen mutaties zijn die van invloed zijn op de bescherming door vaccins, betekent volledig gevaccineerd zijn dat beperkingen van het soort dat we afgelopen winter hebben gezien, niet nodig zijn,” vertelde Spahn aan verslaggevers in Berlijn.

‘Help vierde golf in Duitsland te voorkomen’

Duitsland heeft nu lage infectiecijfers en heeft de meeste coronabeperkingen al versoepeld. De bezorgdheid neemt echter toe over de verspreiding van de besmettelijkere Delta-variant. De regering houdt er rekening mee dat het aantal gevallen weer zal stijgen door het reizen in de zomer.



Die STIKO kündigt an, dass künftig alle mit #AstraZeneca begonnenen Impfserien mit einem #mRNA-Impfstoff abgeschlossen werden sollen. Dazu @jensspahn: pic.twitter.com/JShuc95Noh — BMG (@BMG_Bund) July 2, 2021

Spahn herhaalde zijn oproep aan de Duitsers om een vierde besmettingsgolf dit najaar te voorkomen. „Hoe meer mensen zich deze zomer laten vaccineren, hoe beter het najaar zal zijn”, zei hij.

De stafchef van bondskanselier Angela Merkel, Helge Braun, zei eerder vandaag dat wetenschappers het erover eens zijn dat volledig gevaccineerden „niet echt een risico lopen of een gevaar voor anderen vormen”. Gevaccineerden zouden daarom bij een lockdown dingen moeten kunnen doen als boodschappen of concerten bijwonen, zei Braun tegen de omroep MDR.

Duitsland is van de corona-noodrem af

De wet voor de ‘nationale noodrem’ in Duitsland liep gisteren af. Berlijn gebruikte deze omstreden maatregel sinds april om coronabeperkingen in te voeren in de gebieden met veel besmettingen. Dat was eerder een verantwoordelijkheid van de deelstaten. Tot op het laatste moment waren er discussies over het wel of niet in stand houden van de noodrem.

De noodrem was omstreden omdat de zestien deelstaten eerst zelf mochten beslissen welke coronamaatregelen ze hanteerden. Berlijn greep in toen het aantal besmettingen flink steeg en de deelstaten op verschillende manieren de verspreiding probeerden tegen te houden. Volgens Angela Merkel was landelijke inmenging nodig omdat de deelstaten geregeld niet streng genoeg optraden.

Merkel kondigde in mei aan dat de noodrem na 30 juni zou verdwijnen, maar dat deze ook weer zou kunnen worden ingevoerd indien dat nodig is.