De Jonge: ‘Testen voor Toegang gaat dit weekend echt beter’

Je zou het een slechte generale kunnen noemen, het Testen voor Toegang afgelopen weekend. Demissionair minister Hugo de Jonge (Zorg) meldt dat het deze weel écht beter zal gaan.

Afgelopen weekend konden we eindelijk weer zweten in een club, tegen elkaar schuren in een discotheek en dansen op de beste deuntjes van je favoriete dj. Liefhebbers van een nachtelijk feestje maakten gretig gebruik van deze kans. Er werd massaal aan Testen voor Toegang gedaan om naar binnen te mogen.

Dat ging alleen niet altijd even goed. Er werd gefraudeerd met testen, testbewijzen kwamen te laat of er werd niet goed genoeg gecontroleerd. Daardoor ontstond er onder andere in Enschede een enorm besmettingscluster.

Testen voor toegang werkt beter

Komend weekend zal dat anders zijn, daar is De Jonge van overtuigd. Hij verwacht dat er bij deze manier om het uitgaansleven te vieren veel minder mis zal gaan. De Jonge benadrukt vandaag dat het niet goed was dat er problemen waren, maar meldt dat het overgrote deel wel gewoon goed ging.

Vorig weekend werden er ruim 2 miljoen QR-codes geproduceerd op basis van vaccinatie, meldt de minister. „En een kwart miljoen op basis van testen. Bij 1 procent daarvan kwam het testbewijs te laat of niet”, aldus De Jonge. Het leverde irritatie op en ook organisaties baalden. De minister begrijpt de frustratie. Maar velen hebben volgens hem dankzij het systeem een mooi weekend gehad en er staat „ook een mooi weekend voor de boeg”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ok ok. Je staat 70 minuten te wachten, maar je hebt de uitslag binnen 15 minuten. Men heeft wel degelijk geleerd van vorig weekend #testenvoortoegang — Onno Schram (@onnoschram) July 2, 2021

Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen

Met Testen voor Toegang kunnen bijvoorbeeld dansliefhebbers die nog niet zijn gevaccineerd en geen corona-infectie hebben doorgemaakt sinds vorig weekend weer naar nachtclubs. Daar hoeven ze dan geen 1,5 meter afstand te bewaren. De negatieve testuitslag wordt in de CoronaCheck-app omgezet in een QR-code, die aan de deur van de uitgaansgelegenheid wordt gecontroleerd.

Volgens De Jonge is het van belang dat iedereen zich aan de regels houdt en zich verantwoordelijk opstelt om „het systeem goed te laten werken”. Nachtclubs lieten al eerder weten dat het testen voor toegang een flinke uitdaging is. Ze zijn bang dat er te weinig testlocaties zijn zodra het festivalseizoen begint en vrezen dat mensen een clubavond laten schieten als een testlocatie te ver is.

Volledig gevaccineerd naar binnen

Heb je twee prikken gehad? Dan ben je volledig gevaccineerd en direct welkom in de club. Ondanks dat je pas twee weken na de tweede prik bent beschermd. Er is bewust gekozen om niet twee weken te wachten, meldt De Jonge. Hij zegt dat er „een verstandige afweging is gemaakt tussen het gezondheidsrisico en wat praktisch doenlijk is”.

De Gezondheidsraad houdt twee weken aan als termijn voor een goede bescherming. Deskundigen waarschuwen dat er risico’s bestaan op een uitbraak als er veel mensen bij elkaar zijn, zonder afstand, terwijl de vaccins nog niet werken. Veel jongeren halen een Janssen-vaccin, omdat hier maar één prik voor nodig is. Zij mogen meteen het nachtleven in.

De Jonge ziet het risico van besmetting ook, maar stelt dat het kan, omdat de besmettingsgraad in Nederland nu laag is. Het Outbreak Management Team (OMT) is het eens met deze afweging, stelt hij. Bovendien is een directe toegang volgens De Jonge ook „een reden voor heel veel mensen” om zich snel te laten vaccineren. Om het virus tegen te houden is het op de lange termijn beter dat zoveel mogelijk mensen zijn gevaccineerd, aldus de minister.