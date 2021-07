RIVM: deltavariant rukt op, is nu helft van alle besmettingen

De deltavariant van het coronavirus verspreidt zich elke week verder in ons land. Inmiddels wordt de helft van de besmettingen veroorzaakt door de besmettelijkere variant.

Dat blijkt uit de zogenoemde kiemsurveillance van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee wordt de verspreiding van virusvarianten op de voet gevolgd.

Maar de ziekenhuisopnames laten vooralsnog geen stijging zien als gevolg van de opmars van de deltavariant. Wel loopt het aantal besmettingen weer op. Gisteren meldde het RIVM 834 besmettingen (na correctie), vandaag 962. Dat is het hoogste aantal in twee weken. Ook het gemiddelde stijgt.

Terug naar de deltavariant. In de meest recente meting, twee weken geleden, kwam 17 procent van de besmettingen door de deltavariant. De week daarvoor was dat slechts 9 procent en nog een week eerder was het 4 procent. Inmiddels zou de helft van de besmettingen komen door de deltavariant, verwacht het RIVM. „Dat is ongeveer in lijn met de verwachtingen”, laat het RIVM weten aan de NOS.

Waarschuwing Ernst Kuipers over deltavariant

Afgelopen week sprak Ernst Kuipers al duidelijke taal bij Humberto: hij zei dat de deltavariant ‘eraan’ komt. En nu lijkt hij dus gelijk te krijgen. In de uitzending vertelt Kuipers over de variant en de verwachtingen voor dit najaar. Presentator Humberto Tan somt een lijstje op van landen waar deze deltavariant momenteel oprukt: Israël, Amerika en Groot-Brittanië kampen met veel besmettingen. Delen van Australië zitten in lockdown.

Dan stelt Tan de prangende vraag. „Hoeveel risico lopen we in Nederland op de Deltavariant?” Tussen het antwoord van Kuipers is geen speld te krijgen. „Die gaat er komen”, zegt hij zonder enige twijfel. Hij verwijst naar de uitspraak ‘Covid on steroids’. Daarmee duidt de zorg-topman op het feit dat deze variant mogelijk een stuk sterker is.

Tan vraagt of de term ‘Covid on steroids‘ een goede omschrijving is. Volgens Kuipers klopt deze omschrijving, aangezien het virus volgens hem nog besmettelijker en heftiger is. Hij maakt een vergelijking met de eerdere Britse variant die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland overwaaide. Volgens hem gaat dit met de Deltavariant ook gebeuren. En dan zijn de woorden van Kuipers duidelijk. „De deltavariant wordt de dominante vorm.”