Aanklacht tegen kunstenaar dreigt voor verkopen onzichtbaar kunstwerk

Een Amerikaanse kunstenaar dreigt de Italiaan Salvatore Garau aan te klagen voor het verkopen van een onzichtbaar kunstwerk, in wat één van de meest absurde zaken van de afgelopen tijd moet zijn.

Zie je het onderstaand standbeeld? Prachtig hè? Vonden wij dus ook. Alleen beetje jammer dat het om een onzichtbaar kunstwerk gaat. De vorige maand kwam de Italiaanse kunstenaar Salvatore Garau uitgebreid in het nieuws na het verkopen van een onzichtbare sculptuur.

Onzichtbare sculptuur

Niet voor twee tientjes, nee, voor 18.300 dollar. Voor de goede orde: het stuk kunst is dus letterlijk onzichtbaar. Garau heeft duizenden dollars verdiend met het verkopen van niks. Je zou het een briljante stunt kunnen noemen, een pienter stukje satire. Zeker nu NFT’s ervoor zorgen dat kunst überhaupt een nog abstracter begrip wordt.



Gejat!

De grappige commentaren en rake tweets vlogen je dan ook om de oren toen het bovenstaande nieuws bekend werd. Veel Twitteraars deelden al grappende hun eigen foto’s van zelfgemaakte onzichtbare kunst. Maak immers een foto van een lege ruimte en je kunt claimen dat er een onzichtbare sculptuur staat.

Maar goed, kom er maar eens op. En dat is nou net het probleem: een performance artist uit Gainesville, Florida, claimt namelijk dat Salvatore Garau het idee namelijk van hem heeft gejat.

Tom Miller, zoals de kunstenaar heet, dreigt zelfs Garau aan te klagen. Volgens Miller heeft Garau bewust zijn idee gestolen zonder hem credits te geven. De performance artist haalde in 2016 het nieuws toen hij zijn eigen onzichtbare sculptuur installeerde op een plein in Gainesville. De naam van zij kunstwerk? Nothing.

Italiaanse advocaat

„Toen ik dat zag dacht ik ‘dat is precies mijn idee’ en ideeën zijn belangrijk in de wereld. En erkenning voor die ideeën is belangrijk. Dus ik wilde gewoon die credits, dus nam ik contact met hem op. Hij wuifde het weg en toen huurde ik een Italiaanse advocaat in”, aldus Miller tegenover nieuwszender WCJB.

„Als je Tom Miller Nothing googelt, kun je gemakkelijk zien dat ik dit hele paradigma eerder had gedaan voordat Salvatore Garau er zelfs maar aan dacht om een sculptuur van niets te maken.”



Soap van de eeuw

Miller neemt de zaak zeer serieus. Zijn advocaat, Richard Fabiani, heeft Garau al een brief gestuurd en „is gereed om een rechtszaak aan te spannen als we niet tot een goede oplossing kunnen komen”.

„We denken dat het duidelijk is dat de heer Miller zijn werk vóór de heer Garau heeft gemaakt en we weten dat de heer Garau op de hoogte was van het werk”, aldus Fabiani. „Dhr. Miller verdient het duidelijk dat zijn werk wordt erkend, met alle bijbehorende rechten en voordelen die een dergelijke erkenning met zich meebrengt.”

Nee, dit is geen fictie, geen satire. Dit is een echte zaak, echte ophef, in de kunstwereld. Welke kunstenaar was de echte pionier als het gaat om het verkopen van letterlijk niks? Wat een soap. Wordt vervolgd! Hieronder kun je het kunstwerk van Miller bewonderen.

Soms is een kunstwerk wel te zien. Soms valt het ook van de muur. En blijkt het een Rembrandt…