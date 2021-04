Johnson&Johnson vroeg Pfizer en Moderna tevergeefs om hulp bij onderzoek naar bloedklonters

Johnson&Johnson vroeg Pfizer en Moderna tevergeefs om hulp onderzoek bloedklonters

De Amerikaanse farmaceut Johnson&Johnson vroeg ontwikkelaars van drie andere coronavaccins om hulp bij onderzoeken van bloedklonters. J&J vroeg AstraZeneca, Pfizer en Moderna om hulp. Alleen AstraZeneca stemde volgens The Wall Street Journal in met het verzoek.

Er zijn inmiddels verschillende gevallen bekend van mensen die een bloedprop kregen na toediening van een coronavaccin. In de Verenigde Staten hebben inmiddels zeker zes vrouwen tussen de 18 en 43 jaar last gekregen van een bloedprop na toediening van het Johnson&Johnson-vaccin. Een van deze vrouwen is overleden aan de gevolgen van de bloedprop.

Gemeenschappelijk onderzoek

Het J&J-vaccin is echter niet het enige vaccin dat gelinkt wordt aan bloedproppen. Ook AstraZeneca heeft inmiddels een problematische reputatie opgebouwd. Zo wordt het vaccin in Duitsland en Nederland niet meer toegediend aan mensen jonger dan 60 jaar. Bij onze oosterburen zijn er al 31 tromboses vastgesteld, met 9 doden als gevolg. Ook in Nederland en andere Europese landen zijn er tromboses vastgesteld na inenting met het vaccin. Met name jonge vrouwen en vrouwen van middelbare leeftijd kregen te maken met bloedproppen.

Naast het doen van gemeenschappelijk onderzoek naar de bloedproppen wil Johnson&Johnson ook een informele alliantie vormen met de andere farmaceuten. Zo zou het bedrijf als eenheid het publiek willen informeren over bijvoorbeeld de risico’s van de vaccins. De Amerikaanse farmaceut besloot dan ook contact op te nemen met haar grootste concurrenten: Pfizer, Moderna en AstraZeneca.

Alleen AstraZeneca akkoord

Van deze farmaceuten is alleen AstraZeneca akkoord gegaan met het voorstel van Johnson&Johnson. Pfizer en Moderna zouden het nut er niet van inzien om onderzoek te doen naar bloedproppen als andere instanties en toezichthouders dat ook al doen. Daarnaast lijken hun vaccins veilig. De bedrijven lijken te vrezen dat deze veiligheid in twijfel getrokken gaat worden als ze geassocieerd gaan worden met Johnson&Johnson en AstraZeneca.

The Wall Street Journal vroeg Pfizer om een reactie, maar de farmaceut wilde niet op het bericht ingaan. In een verklaring aan CNN liet Pfizer weten dat het „kansen voor wetenschappelijke uitwisseling verwelkomt wanneer we een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren die niet vertegenwoordigd wordt door andere groepen of toezichthouders.” Een woordvoerder van Pfizer zei verder dat het bedrijf samenwerkt met andere farmaceuten wanneer dat gepast is. Ook Moderna en AstraZeneca werden om een reactie gevraagd, maar zij weigerden te reageren.