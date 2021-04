Segers wilde einde aan ‘ongezonde politieke cultuur’ en ‘genadeloze overheid’

Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, vindt dat er een einde moet komen aan de “ongezonde politieke cultuur en een genadeloze overheid” die in zijn ogen heerst in politiek Den Haag. Tijdens een online-partijcongres ging Segers verder in op deze uitspraak. Zo ligt de schuld voor de huidige politieke cultuur volgens hem echt niet alleen bij VVD-leider Mark Rutte.

Het is al even onrustig binnen de ChristenUnie. De oorzaak van deze onrust is met name de verdeeldheid die is ontstaan als gevolg van een eerder uitspraak van Segers. De partijleider stelde dat hij niet opnieuw in een coalitie met Rutte wil.

Segers krijgt een spiegel voorgehouden

Tijdens het online-partijcongres zei Segers weinig over deze uitspraak. “We hebben als fractie nu een weg gekozen die moet leiden naar een omslag. Naar herstel van vertrouwen van kiezers in hun gekozenen.” Segers heeft in gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink al gezegd dat de ChristenUnie helemaal geen rol voor zichzelf ziet in een nieuwe coalitie. De partij kiest dan ook voor de oppositie.

Ook deze uitspraak veroorzaakt veel verdeeldheid binnen de partij. Zo zou Segers “te veel op de man heeft gespeeld en te weinig de bal.” “Te veel Rutte, te weinig ons allemaal. En als dat de perceptie van veel mensen is, dan moet ik me dat aantrekken”, zei Segers. “Als iemand je een spiegel voorhoudt, moet je er altijd even goed in kijken.”

Volgens hem staat “de politieke cultuur in Den Haag natuurlijk niet los van Mark Rutte, zeker niet”, vindt hij. “Maar die oude cultuur staat of valt niet met één man. Ook wijzelf maken er deel vanuit. Ik wil niet genadeloos zijn voor personen. Maar ik wil wel hard en helder zijn over een cultuur die niet deugt en een genadeloze overheid. Daar moet écht een omslag in komen”, aldus de partijleider.

Segers verdedigde het besluit om twee dagen na het debat over de mislukte verkenning alsnog aan te geven dat er geen sprake was van “business as usual”. De ChristenUnie had samen met de andere coalitiepartijen VVD, CDA en D66 niet de motie van wantrouwen gesteund maar het gelaten bij een motie van afkeuring van D66 en CDA. Rutte meteen wegsturen midden in de coronacrisis vond de fractie onverantwoord, zei Segers. Tegelijk wilde hij niet de suggestie wekken dat de oude coalitie ook de nieuwe moest vormen.

‘Functie elders’ vertelde groter verhaal

Daarvoor is er volgens Segers te veel gebeurd de afgelopen jaren. “De ‘functie elders’ was niet alleen een ongelukkig incident, maar vertelde een groter verhaal. En dat is geen mooi verhaal.” De opmerking over een functie elders sloeg op CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die als kritisch en vasthoudend parlementariër veel moeite moest doen om informatie los te krijgen over de toeslagenaffaire. Segers: “Het is het verhaal van een overheid die lang niet altijd transparant, eerlijk en dienstbaar is.”

De ChristenUnie heeft vijf zetels in de Tweede Kamer. Op het congres werden vier oude Kamerleden uitgezwaaid en trad Ankie van Tatenhove aan als nieuwe partijvoorzitter.