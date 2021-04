‘Janssen-vaccin pas toedienen in Nederland totdat meer bekend is over onderzoek’

Er is veel te doen rondom het Janssen-vaccin. Zo laat coronaminister Hugo de Jonge nu weten dat er geen Janssen-coronavaccin wordt toegediend in Nederland totdat er meer bekend is over het onderzoek dat het Europees Geneesmiddelenbureau EMA nu uitvoert. Aanleiding is een zeer klein aantal mensen dat bloedstolsels in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes kreeg na toediening van dit vaccin.

De Jonge neemt met dit opschorten het advies over van de farmaceut van het vaccin, Johnson & Johnson. Die adviseerde namelijk eerder vanmiddag het vaccin tijdelijk niet te gebruiken. De minister wacht nu eerst het onderzoek van de Europese toezichthouder EMA af.

Nederland kreeg eerder deze week de eerste levering van 79.200 Janssen-vaccins. Die zouden in de loop van de week onder andere aan ziekenhuismedewerkers worden toegediend. Maar dat gaat nu dus niet door.

Janssen-vaccin laten liggen

De Leidse farmaceut adviseerde landen eerder vandaag om de doses van het Janssen-vaccin die ze al hebben gekregen, voorlopig op de plank te laten liggen. Het bedrijf had de distributie in Europa al stilgelegd.

EMA doet onderzoek naar potentiële bijwerkingen van het vaccin. De toezichthouder verwacht in de loop van volgende week met een oordeel te komen. Vooralsnog blijft het bureau van mening dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen. Anders gezegd: het vaccin zal veel meer coronabesmettingen voorkomen dan bijwerkingen opleveren.

VS pauzeert gebruik

De Amerikaanse federale overheid kondigde gisteren aan het Janssen-vaccin voorlopig niet te gebruiken. Zeker zes mensen kregen na vaccinatie last van zeldzame bloedstolsels in de hersenen, vaak in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Zeker één vrouw overleed daaraan, een andere vrouw verkeert in kritieke toestand. In de Verenigde Staten hebben bijna 7 miljoen mensen het Nederlandse coronavaccin gekregen.

Dat de klachten na vaccinatie ontstonden, wil op zich nog niet zeggen dat de klachten zijn veroorzaakt door het vaccin. De situatie doet wel denken aan het AstraZeneca-vaccin, dat op ongeveer dezelfde manier werkt als het Janssen-vaccin. Bij AstraZeneca denkt de EMA dat een verband tussen het vaccin en de klachten waarschijnlijk is.

Andere landen wacht ook

Zweden laat vandaag weten ook tijdelijk de coronavaccins van Johnson & Johnson niet toe te dienen. Ook Denemarken neemt dat besluit. Zuid-Afrika liet eerder al weten te wachten met het Janssen-vaccin toedienen. Frankrijk gaat er wel mee aan de slag; bij 55-plussers.

De Zweedse gezondheidsautoriteiten wachten, net als Nederland, tot het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een nieuwe beoordeling heeft gemaakt over het Janssen-vaccin.