Dertig Britten met tromboseklachten waarvan zeven overleden na inenting AstraZeneca

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe zeven mensen overleden aan bloedstolsels. Deze stolsels kregen ze nadat ze het AstraZeneca-vaccin toegediend hadden gekregen, zo meldt de Britse medische toezichthouder MHRA. In hoeverre het vaccin de oorzaak van de sterfgevallen is, is nog niet bekend. Van de ruim 18,1 miljoen Britten die het AstraZeneca-vaccin toegediend hebben gekregen, kregen dertig mensen tromboseklachten.

Volgens de MHRA is het nog niet duidelijk of deze tromboseklachten puur toeval zijn, of dat ze ook echt terug te linken zijn aan het vaccin. „De voordelen bij het voorkomen van een Covid-19 infectie en de complicaties daarvan blijven opwegen tegen de risico’s. Het publiek moet doorgaan met zich laten inenten wanneer zij daarvoor uitgenodigd wordt”, stelt June Raine, hoofd van de MHRA, tegenover BBC.

Stopzetten gebruik AstraZeneca

Verschillende Europese landen hebben inmiddels het gebruik van het AstraZeneca-vaccin stopgezet. Ook Nederland besloot hiertoe nadat vijf vrouwen een trombose kregen en er één vrouw overleed als gevolg van een longembolie. In Duitsland krijgen mensen jonger dan 60 jaar het vaccin niet meer toegediend. Bij onze oosterburen zijn er tot nu toe 31 tromboses vastgesteld, met 9 doden als gevolg. Bij jonge vrouwen en vrouwen van middelbare leeftijd kwamen de tromboses het vaakste voor.

Eerder al lieten het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie weten dat het AstraZeneca-vaccin veilig is. Afgelopen week stelde het EMA nog dat het vaccin veilig is en dat deskundigen geen specifieke risicofactoren hadden gevonden. Naar verwachting komt het EMA rond 7 april met een nieuw advies over het vaccin.

Volgens de BBC zijn er twee aspecten in relatie tot de bloedstolsels die verdacht zijn. Ten eerste de ongebruikelijke aard van de stolsels met onder andere een laag aantal bloedplaatjes en zeldzame antilichamen in het bloed. Deze kenmerken van de bloedstolsels kunnen in verband worden gebracht met andere stollingsstoornissen.

Verschil AstraZeneca en Pfizer

„Dit verhoogt de mogelijkheid dat het vaccin een oorzakelijke factor zou kunnen zijn in deze zeldzame en ongebruikelijke gevallen van bloedstolsels. We weten dit nog niet zeker, dus meer onderzoek is nodig”, verklaarde David Werring, professor aan het UCL Insitute of Neurology.

Het tweede aspect heeft te maken met het verschil tussen het AstraZeneca-vaccin en het Pfizer-vaccin. In het Verenigd Koninkrijk zijn er op dit moment twee gevallen bekend van mensen die een bloedstolsel kregen na inenting met het Pfizer-vaccin. In totaal hebben al meer dan 10 miljoen Britten het Pfizer-vaccin toegediend gekregen. De mensen die een bloedstolsel kregen na inenting met het Pfizer-vaccin hadden echter geen laag aantal bloedplaatjes. Relatie vaccin en bloedstolsels