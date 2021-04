Braziliaanse overheid roept vrouwen op zwangerschap uit te stellen tot na coronapiek

De Braziliaanse overheid heeft vrouwen gewaarschuwd om hun zwangerschap uit te stellen tot het ergste van de coronacrisis voorbij is. Volgens de overheid zijn de varianten van het virus in Brazilië namelijk agressiever bij zwangere vrouwen, zo meldt CNN.

„Indien mogelijk moeten vrouwen hun zwangerschappen zo veel mogelijk uitstellen naar een betere tijd. Dan kunnen ze een rustigere zwangerschap hebben”, vertelde Raphael Camara, minister bij het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. „We kunnen dit natuurlijk niet vragen van vrouwen die 42 of 43 jaar oud zijn. Jongere vrouwen kunnen daarentegen wel het beste even wachten.”

Gevaar zwangere vrouwen

Het gaat momenteel niet goed in Brazilië. Het Zuid-Amerikaanse land is tweede op de lijst van coronadoden. Volgens de Johns Hopkins universiteit zijn er al ruim 368.749 Brazilianen overleden aan gevolgen van het coronavirus en meer dan 13,8 miljoen Brazilianen hebben inmiddels corona gehad. De enorme toename van het aantal besmettingen lijkt deels te komen door nieuwe extra besmettelijke varianten van het virus die opgedoken zijn. Ook het negeren van maatregelen als social distancing helpen natuurlijk niet.

Gezondheidsexperts waarschuwen al langer dat de situatie in Brazilië nog erger kan worden. Dit komt door de combinatie van politieke chaos en passiviteit. „In Brazilië is de reactie van de overheid een gevaarlijke combinatie van passiviteit en wangedrag geweest”, stelt het team onder leiding van Marcia Castro. „Zo is het gebruik van chloroquine als behandeling gepromoot, terwijl er helemaal geen bewijs was dat dit middel ook daadwerkelijk werkte.”

Tekort aan zuurstof en verdovingsmiddelen

Volgens de onderzoekers had goed en direct optreden van de overheid kunnen helpen om de schade te beperken. De uitbraak had dan meer beperkt kunnen worden. Kwetsbare mensen in het land hadden volgens hen betere bescherming kunnen krijgen. Momenteel zijn er op sommige plekken zo veel nieuwe coronagevallen dat ziekenhuizen het niet meer aankunnen. Zo is er op sommige plekken een tekort aan zuurstof voor patiënten die aan de beademing liggen en op andere plekken is er een tekort aan verdovingsmiddelen om patiënten mee onder zijl te brengen voor de geïntubeerd worden.

Artsen deelden recent vreselijke verhalen over patiënten die noodgedwongen vastgebonden moesten worden aan hun bed, zodat ze aan de beademing gelegd konden worden. Omdat er geen verdovingsmiddelen meer beschikbaar zijn, worden patiënten geïntubeerd terwijl ze nog bij bewustzijn zijn.

Onderzoekers in Brazilië doen nog onderzoek naar de precieze gevolgen van het coronavirus in relatie tot zwangerschappen. „We hebben geen nationale of internationale studie. De klinische visie van experts laat zien dat de nieuwe varianten van het coronavirus agressiever zijn bij zwangere vrouwen”, stelt Camara. „In eerste instantie waren de gevolgen van corona en de ernst ervan vooral te zien tegen het einde van de zwangerschap. Nu zien we echter ook serieuze veranderingen tijdens het eerste en tweede trimester.”