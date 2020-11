Meghan Markle, vrouw van prins Harry, had miskraam: ‘Ondraaglijk verdriet’

Meghan Markle, de echtgenote van de Britse prins Harry, heeft in juli een miskraam gehad. Ze schreef een opiniestuk voor de Amerikaanse krant The New York Times waarin ze dat vertelde.

Terwijl ze voor haar zoontje Archie zorgde had ze de miskraam, vertelt ze in het stuk. „Ik wist dat toen ik mijn eerstgeboren kind in mijn armen klemde, dat ik de tweede aan het verliezen was”, schrijft Meghan.

Zulke persoonlijke details worden meestal niet uit de doeken gedaan door leden van de Britse koninklijke familie. Zo beschrijft Meghan in het stuk hoeveel verdriet zij en Harry ervoeren, maar dat praten over een miskraam taboe is. „Het verliezen van een kind betekent het dragen van een bijna ondraaglijk verdriet, dat door velen wordt ervaren maar waarover weinigen spreken.”



‘Eenzamer dan ooit’

In het stuk vat Meghan het jaar 2020 samen, dat volgens haar pijn en verlies heeft gebracht. Ze stelt vast dat de maatschappij verdeeld is. „Door die polarisatie, in combinatie met het sociale isolement dat nodig is om deze pandemie te bestrijden, voelen we ons eenzamer dan ooit.” Ook herinnert ze aan de dood van Breonna Taylor en George Floyd, twee zwarte Amerikanen die om het leven kwamen door toedoen van de politie.

2020 was voor Meghan en Harry een jaar vol veranderingen, niet allemaal positief. In januari kondigde het stel aan een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis. Zo gebruiken ze hun koninklijke titels niet meer en vertegenwoordigen ze koningin Elizabeth niet langer bij officiële koninklijke verplichtingen. Ook verhuisde het stel naar de Verenigde Staten, het geboorteland van Meghan.



