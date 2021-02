Alkmaarse bakker verandert jodenkoeken in Odekoeken: ‘Oude naam past niet meer’

Zigeunersaus, negerzoenen, moorkoppen… De afgelopen jaren is een aantal producten flink onder vuur komen liggen en in de meeste gevallen ook van naam veranderd. Of jodenkoeken in dat rijtje thuishoren? Een Alkmaarse bakker vindt in elk geval van wel en ondernam actie.

De Alkmaarse bakkerij Davelaar verandert de naam van zijn jodenkoeken in Odekoeken. De bakkerij vindt dat de oude naam niet meer past in de huidige tijd.



Jodenkoeken

„We leven in een tijd waarin gelijkheid en inclusiviteit belangrijke waarden zijn”, staat in de aankondiging op de website. „Daarom past de naam jodenkoek niet meer.” Uit een enquête onder klanten bleek volgens de bakkerij dat met name jongere generaties de naam niet meer vinden kunnen.

Davelaar verkoopt de koeken sinds 1883. Aan de smaak van de koeken verandert volgens de bakkerij niets. Of zoals een koekfan opmerkt op social media:. „In 2021 snoepten we twee letters van de koek af. Van #Jodenkoek naar #Odekoek. Net anders, ouderwets lekker.”

Naamsverandering

Het Centraal Joods Overleg in Amsterdam waardeert de naamsverandering, maar geeft aan nooit aanstoot te hebben genomen aan de naam. „Twee weken geleden lichtte Davelaar ons in over de naamsverandering. Wij waarderen de overdaad aan voorzichtigheid, maar de naam heeft ons nooit gestoord”, zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws.



Volgens de organisatie zijn er verschillende lezingen over de herkomst van de naam. „Mogelijk zou het van een Joodse bakker komen, maar alsnog klopt de naam grammaticaal niet. Dan zou je er Joodse koeken van moeten maken, maar er is niks Joods aan het koekje, het is niet koosjer bijvoorbeeld.”

Niet iedereen is fan van de naamsverandering. „Ode aan de jodenkoek”, volgens Hans. „Het is voor mij een jodenkoek en het blijft voor mij een jodenkoek”, zegt een gedecideerde Kees.

„Flikker toch eens op met al die naamsveranderingen. Ze heten gewoon jodenkoeken en niets anders, net zoals negerzoenen en chilisaus, want er zitten heus geen Chilenen in, hoor”, roept een verontwaardigde Twitteraar.

Anderen oefenen al met de nieuwe naam:



Heel lang geleden is het raadsel van die naam tijdens een nachtradioprogramma opgelost. De bedenker van die koeken was een bakker De Jode. Die gaf zijn naam aan het recept. Een ode aan het recept van bakker De Jode is natuurlijk terecht, maar toch. — Esther de Jong (@BlauweLotus) February 18, 2021



Weet iemand de oorsprong van het woord "jodenkoek"? — Tom Krijnen (@TomKrijnen) February 19, 2021

En weer iemand anders vindt de naamswijziging niet meer dan normaal. „Als alles verandert, dan dat ook. Ik noemde ze al jodelkoeken.”



Terecht, als alles veranderd dan dat ook. Ik noemde ze al jodel koeken. 🤷‍♀️ Bekende bakkerij verandert 'Jodenkoek' in 'Odekoek' /via @NOS https://t.co/ugrjWXu1oz — pumpkin (@pumpkinnetje) February 19, 2021

Nederland is niet het enige land waar producten van naam veranderen, omdat ze aanstootgevend zouden zijn. In de VS werd onlangs bekendgemaakt dat ‘Aunt Jemima’, dat wordt gezien als een karikatuur van een zwarte vrouw, wordt vervangen door ‘Pearl Milling Company’.

Ook hierop werd volop gereageerd, waaronder door iemand die verwees naar de ‘Jewish cake’ in ons land. „In Nederland bestaat het nog wel gewoon en waarom? Omdat het gebaseerd is op een Joods recept en daardoor eigenlijk heel eervol is.” Iemand anders zegt juist dat het recept van bakker De Jode komt en Wikipedia heeft weer een heel andere uitleg.



