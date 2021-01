President Trump erkent nederlaag en veroordeelt geweld Capitool

De Amerikaanse president Donald Trump erkent via een videoboodschap voor het eerst dat hij de verkiezingen heeft verloren. En dat hij streeft naar een „soepele” en „vreedzame” machtsoverdracht.

Hij deed dat in een video op Twitter, zijn eerste bericht na een schorsing van 12 uur wegens opruiing. Hij formuleerde wel impliciet dat hij de verkiezingen heeft verloren van zijn Democratische tegenstander. Zo noemde hij de naam van Joe Biden niet.

Trump: vreedzaam en soepel

„Nu het congres de uitslag heeft bekrachtigd, zal er een nieuwe regering aantreden op 20 januari en is het zaak dit vreedzaam en soepel te laten verlopen”, zei Trump. „Dit moment vraagt om herstel en verzoening.” Ook herhaalde de president de belofte dat hij zijn „volledige medewerking” zal geven aan de machtsoverdracht op 20 januari.

Ook veroordeelde hij het geweld van ruim een dag eerder, toen gewelddadige Trump-aanhangers het Capitool bestormden. Ze deden dat omdat ze vinden dat de verkiezingsuitslag niet klopt, net als de Amerikaanse president de afgelopen weken zelf beweerde. Maar nu neemt hij duidelijk afstand van de geweldplegers. „Net als alle Amerikanen ben ik verontwaardigd over het geweld, de wetteloosheid en chaos. De mensen die geweld hebben gebruikt, zullen daarvoor boeten. Zij die het Capitool zijn binnengedrongen, hebben de zetel van de Amerikaanse democratie besmeurd”, zei Trump.

In de video zei Trump ook dat het presidentschap de „grootste eer” van zijn leven was.



Social media

Trump mag inmiddels weer op Twitter. Het platform had geëist dat Trump drie opruiende berichten zou verwijderen. Volgens Twitter hadden de maatregelen te maken met de „ongekende en aanhoudende gewelddadige situatie in Washington”.

Facebook heeft de accounts van Trump op Facebook en Instagram voor onbepaalde tijd geschorst vanwege de bestorming. De schorsing duurt in ieder geval tot na de machtsoverdracht op 20 januari.

Politie-agent overleden

De bestorming van het Capitool heeft ook een vijfde slachtoffer geëist: de 40-jarige agent Brian D. Sicknick overleed gisteravond nadat hij gewond was geraakt met de confrontatie met de woedende menigte. Daar was in eerste instantie enige onduidelijkheid over: de politie sprak namelijk eerder nog berichten tegen dat een politieman was overleden.

De politie van Washington is nu gericht op zoek naar tientallen verdachten. Er is veel beeldmateriaal, dus de verwachting is dat veel mensen kunnen worden opgepakt. De politie vraagt nu hulp van het publiek. Voor succesvolle tips, looft de politie een beloning van duizend dollar uit.



On January 7, 2021: MPD made 68 arrests

56 officers injured – 2 hospitalized

6 firearms recovered

2 pipe bombs recovered Unrest-Arrest Data updated daily @ 9 am: https://t.co/tO3TQDt5hv

Persons of Interest: https://t.co/Exd9oZxVoQ — DC Police Department (@DCPoliceDept) January 7, 2021

Trump afzetten?

De Democraten hebben vice-president Mike Pence en de ministers uit de regering van Trump opgeroepen de president af te zetten via het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet. De krant Wall Street Journal, die jarenlang het beleid van Trump heeft gesteund riep in een commentaar de president op om onmiddellijk af te treden.

Maar Pence, die daarin het voortouw moet nemen, heeft inmiddels aangegeven daar weinig heil in te zien.

