Twitter, Facebook en Instagram blokkeren account Trump, hij moet drie tweets verwijderen

Drie tweets van Donald Trump zijn gisteravond van Twitter verwijderd. Daarop mocht hij twaalf uur lang niet twitteren. Zolang de tweets er nog staan, blijft zijn account geschorst. Ook Instagram en Facebook hebben het account van de president voor 24 uur geblokkeerd.

Het gaat om Tweets die te maken hebben met de „ongekende en aanhoudende gewelddadige situatie in Washington”, waar aanhangers van Trump het Congresgebouw bestormden. Zo laat Twitter weten.



Future violations of the Twitter Rules, including our Civic Integrity or Violent Threats policies, will result in permanent suspension of the @realDonaldTrump account. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

Tweets Trump

In een van de tweets die verwijderd moeten worden, schreef Trump dat de Amerikanen „de waarheid eisen” en dat zijn vicepresident Mike Pence „niet de moed had” om in te grijpen. In een ander bericht zei hij dat de bestorming een gevolg was „van het hardhandige stelen” van zijn verkiezingsoverwinning.



In regard to the ongoing situation in Washington, D.C., we are working proactively to protect the health of the public conversation occurring on the service and will take action on any content that violates the Twitter Rules. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 6, 2021

De tweets zijn inmiddels niet meer zichtbaar. In plaats van daarvan staat er nu dat die niet meer beschikbaar is, omdat deze de Twitter-regels heeft geschonden:

Facebook en Instagram

Trumps Facebook-account is voor 24 uur geblokkeerd vanwege „twee overtredingen van het beleid” van het medium. Dat betekent dat hij gedurende die tijd niets meer op zijn account kan plaatsen. Ook het Instagram-account van Trump is sinds vannacht op slot, liet topman Adam Mosseri weten.



We are locking President Trump’s Instagram account for 24 hours as well. https://t.co/HpA79eSbMe — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) January 7, 2021

Facebook verwijdert verder ook content die bijvoorbeeld de bestorming van het Capitool ophemelt. Eerder werd al een video van de president verwijderd, waarin hij weliswaar zijn aanhangers die het Capitool bestormden opriep om naar huis te gaan, maar waarin hij ook de verkiezingsuitslag betwistte.

