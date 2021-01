Hek om Capitool, 82 arrestaties, Biden vindt dat Trump dictatortaal gebruikt

Rond het gisteren bestormde Capitool in Washington zal een maand lang een twee meter hoog hek komen te staan. De politie meldt dat er inmiddels 82 arrestaties verricht en Joe Biden haalt fel uit naar Donald Trump.

Er wordt voor minstens de komende dertig dagen een twee meter hoge ‘onbeklimbare barrière’ van hekken opgetrokken rond het Capitool, zei legerfunctionaris Ryan McCarthy vandaag tegen Amerikaanse media. De hekken van ruim twee meter hoog staan er ook tijdens de inauguratie van president Joe Biden op 20 januari.

Hoofd beveiliging opgestapt

De man die verantwoordelijk is voor de beveiliging van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ruimt het veld. Paul Irving nam vandaag zelf ontslag als hoofd beveiliging. Had hij dat niet gedaan, dat was hij vermoedelijk ontslagen. Eerder riep de leider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer het beveiligingshoofd van de Senaat op te vertrekken en dreigde met ontslag.

Met het neerzetten van de enorme vesting is inmiddels begonnen. Toegangswegen richting het Capitool zijn afgesloten:

Bestormers Capitool opgepakt

De politie van het Capitool heeft dertien verdachten aangehouden voor de bestorming op woensdag, maakte commissaris Steven Sund bekend. Bovendien is de eigenaar aangehouden van een verdacht voertuig dat bij het Capitool geparkeerd stond. Tel daar de 68 arrestaties van de politie van Washington DC bij op en het totale aantal opgepakte mensen staat – tot vanavond – op 82.

Het gros van de arrestanten wordt ervan verdacht het complex onwettig te zijn binnengedrongen, zei Sund. Bij anderen gaat het om verdenkingen van onder andere het aanvallen van een politieagent en het onwettig dragen van vuurwapens of munitie. Vier mensen zijn om het leven gekomen. Van de bestorming kwamen vandaag steeds meer beelden vrij, ook van binnen in het Capitool. Metro zette een aantal opmerkelijke op een rij.

Aanhangers van Donald Trump gaven tegenover CNN vandaag aan vooral trots te zijn op wat gisteren bij en in het Capitooo gebeurd is. Daar dachten republikeinen en ook veel buitenlandse leiders heel anders over.

Meer verdachten Capitool gezocht

Volgens de politiechef worden bewakingsvideo’s bekeken om nog meer verdachten in het vizier te krijgen. Ook vindt er volgens hem na de aanval een grondige evaluatie plaats van de beveiligingsplannen en -procedures die de Capitoolpolitie hanteert. Amerikaanse politici vragen zich in Amerikaanse media af waarom de beveiliging niet beter op de orde was en willen dat een onderzoek wordt ingesteld naar het optreden van de politie. Ook in buitenlandse regeringsgebouwen wordt ‘na Amerika’ onderzoek en een evaluatie gedaan, zoals in en bij de Duitse Bundesdag en in Nederland rond de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag.

Sund stelt dat er voor de aangekondigde protesten van gisteren een „robuust beveiligingsplan” lag, maar dat dit soort „massale rellen” tot de buitencategorie behoren. „Dit ging om crimineel oproerend gedrag. De acties van de Capitoolagenten waren heroïsch gezien de situatie waar ze zich in bevonden.” De politiebaas deelde mee dat een agent die betrokken was bij een dodelijke schietpartij in het Capitool, geschorst is. Volgens Sund vuurde de agent in kwestie zijn dienstwapen af toen demonstranten het Huis van Afgevaardigden binnen probeerden te dringen, waar Congresleden bijeen waren gekomen om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te bekrachtigen.

‘Trump spreekt taal van een dictator’

De aanstaande Amerikaanse president heeft vandaag in een toespraak overigens keihard uitgehaald naar Donald Trump. Hij noemt zijn gedrag en taalgebruik hetzelfde als dat van dictators. „Hij heeft regeringsinstituten aangevallen, hij heeft de pers aangevallen en hij heeft gisteren zelfs opgeroepen om het Congres aan te vallen”, aldus Biden. „Trump zette een bende in om de stemmen van bijna 160 miljoen stemmers ongedaan te maken.”

„Trump probeerde het ministerie van Justitie te gebruiken als zijn persoonlijke advocaat. Hij stelde ook rechters aan die hem moesten steunen, Trump-rechters, noemde hij ze”, zei de aanstaand president. „Hij wilde dat het Hooggerechtshof hem de verkiezingsoverwinning zou geven, maar dat deed het niet. Het volgde de wet. Net als alle verkiezingsmedewerkers, van welke partij dan ook, ondanks de druk die Trump uitoefende.”



What we witnessed yesterday was not dissent — it was disorder. They weren’t protestors — they were rioters, insurrectionists, and domestic terrorists. I wish we could say we couldn’t see it coming, but that isn’t true. We could. — Joe Biden (@JoeBiden) January 7, 2021

Biden zei dat hij gisteren werd gebeld door zijn kleindochter over de bestorming van het Capitool. „Als dit Black Lives Matter-demonstranten waren geweest, dan waren ze veel harder aangepakt, zei ze tegen me. En ze heeft gelijk, dat weten we allemaal. Dat is onacceptabel.” De Democraat verwees nog naar een BLM-demonstratie in Washington op 1 juni, waar Trump de politie onder meer traangas liet inzetten zodat hij een foto kon laten nemen bij een kerk tegenover het Witte Huis. Toen werden 300 mensen opgepakt.

