Man vraagt vriendin wekenlang ten huwelijk zonder dat ze iets merkt

In het huwelijksbootje stappen is voor veel koppels een grote mijlpaal. Maar wat is nou de perfecte manier om een aanzoek te doen? Het handigste is om meerdere keren te oefenen. Maar in plaats van voor de spiegel te repeteren, vroeg Steven Kurtz zijn partner Liz Bruner meerdere keren ten huwelijk. Het grappige hieraan is dat ze het zelf niet doorhad.

Van buiten rond het kampvuur tot in de slaapkamer, recht voor het gezicht van Liz, zo ging het plan van Kurtz wekenlang verder in het Amerikaanse Pennsylvania.

Afgeleid door je telefoon

In een reeks foto’s die Steven op Facebook heeft gedeeld, is te zien hoe hij klaarstaat om haar dé allerbelangrijkste vraag te stellen. Maar Liz was meestal afgeleid en keek dus niet om naar het romantische gebaar. Op een gegeven moment presenteerde hij zelfs de ring vlak voor haar gezicht, toen hij maar een paar meter van haar vandaan stond. Maar Liz scrolde door haar telefoon en keek niet op.

Dromen over een huwelijksaanzoek

Liz kon de aanzoeken ook opmerken tijdens de wandelingen die ze maakten en de spelletjes die ze speelden. Ook tijdens het trainen kon ze het hebben gezien. Het is verbazingwekkend wat je kunt missen als je naar je telefoon kijkt. Steven ging zelfs zo ver dat hij de ring aan haar presenteerde op het kussen waarop zij lag te slapen. Zou ze hebben gedroomd over een huwelijksaanzoek?

‘Levend bewijs van loyaliteit’

De stunt van Steven valt op Facebook erg in de smaak. Mensen reageren onder meer met: „Levend bewijs van loyaliteit” en „Dit verslaat alle huwelijksaanzoeken.” Partners worden zelfs getagt om ook zo’n aanzoek te doen.

Hoewel Stevens capriolen indruk maken, is hij niet de eerste die wekenlang in het geheim z’n partner ten huwelijk vroeg. Zo deed een man dit eerder dertig keer in zes weken. Een ander deed het een maand lang voordat zijn vriendin het eindelijk merkte.

