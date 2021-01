Pfizer: ons vaccin werkt ook tegen de zeer besmettelijke coronavarianten

Het vaccin van Pfizer en BioNTech lijkt te werken tegen de zeer besmettelijke varianten van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn uitgebroken.

Dat meldt de Amerikaanse farmaceut na een laboratoriumstudie die door het bedrijf samen met wetenschappers van de Universiteit Texas is uitgevoerd.

„De mutatie zou verantwoordelijk kunnen zijn voor een snellere overdraagbaarheid en er was bezorgdheid dat het virus ook zou kunnen ontsnappen aan de neutralisatie van antilichamen door het vaccin”, zei Phil Dormitzer, een van Pfizer’s vaccinwetenschappers.

Het onderzoek werd uitgevoerd op bloed dat was afgenomen van mensen die het vaccin hadden gekregen. De bevindingen zijn vooralsnog beperkt, omdat het niet kijkt naar de volledige set van mutaties die gevonden zijn in een van de nieuwe varianten van het zich snel verspreidende virus.

