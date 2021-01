‘Coronavrij’ Nieuw-Zeeland telt nu toch drie besmettingen

Niets of niemand ontkomt aan het coronavirus. Zelfs ‘coronavrij’ Nieuw-Zeeland telt sinds enkele dagen weer nieuwe besmettingen. Het gaat volgens de autoriteiten om de Zuid-Afrikaanse variant, die inmiddels bij drie mensen op het eiland is vastgesteld.

Het virus is vermoedelijk overgedragen in een hotel, waar reizigers uit voorzorg in quarantaine moeten voor ze het land binnenkomen. Afgelopen weekend maakte de Nieuw-Zeelandse autoriteiten bekend dat een 56-jarige vrouw positief testte na een maandenlang verblijf in Europa, waaronder ook een bezoek aan Nederland. Ze zat na terugkeer in haar thuisland in quarantaine in het hotel en testte daar herhaaldelijk negatief. Pas na vertrek bleek ze toch besmet te zijn met het virus.

Inmiddels zijn er twee andere besmettingen gelinkt aan het hotel in Auckland. Er wordt nog uitgezocht hoe het daar mis heeft kunnen gaan. „Het doet vermoeden dat er iets gebeurde in het hotel waar deze mensen mogelijk met elkaar in contact zijn gekomen”, zei minister Chris Hipkins, die verantwoordelijk is voor de aanpak van het virus.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

A hallmark of New Zealand’s COVID-19 response has been the compassion and kindness we’ve shown to each other. There is no shame in getting COVID-19, and we need people who show symptoms to come forward and get a test. (1/3) pic.twitter.com/xM1NSvkpJS — Chris Hipkins (@chrishipkins) January 24, 2021

Tegenvaller

De nieuwe uitbraak is een tegenvaller voor Nieuw-Zeeland, dat internationaal wordt gezien als een succesverhaal op het gebied van het bestrijden van het virus. Het 5 miljoen inwoners tellende land heeft verspreiding van het virus zeer beperkt kunnen houden. Er overleden 25 patiënten aan het virus en er zijn minder dan 2000 besmettingen gemeld. Er waren tot afgelopen weekend ruim twee maanden geen lokale besmettingen gemeld.

Australië vertrouwt het niet

Nieuw-Zeelanders maken zich zorgen over de nieuwe besmettingen. Velen zien de Zuid-Afrikaanse variant als extra besmettelijk. Bij testlocaties in Auckland liepen de wachttijden door de drukte weer flink op. Ook het nabijgelegen Australië vertrouwt het niet. Het quarantainevrije reizen vanuit Nieuw-Zeeland was al voor 72 uur opgeschort en dat wordt nu met nog eens drie dagen verlengd.

Lees ook: Britse coronavirusvariant slaat toe, derde stad in Australië op slot