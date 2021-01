Marion Koopmans eindelijk aan de slag na lange quarantaine China

Viroloog Marion Koopmans kan aan de slag in China. Ze heeft er een lange quarantaine van twee weken in een hotel op zitten.

De internationale experts die in China onderzoek doen naar de herkomst van het coronavirus, hebben twee weken na aankomst het hotel verlaten waar ze na aankomst binnen moesten blijven. Het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stapte om 8.00 uur Nederlandse tijd op een bus en vertrok.

Koopmans in stad waar het virus opdook

De onderzoekers arriveerden eerder deze maand in Wuhan, de miljoenenstad waar het virus voor het eerst opdook. Ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans maakt deel uit van het team. De experts konden na aankomst niet meteen veldwerk gaan doen, omdat ze eerst verplicht in quarantaine moesten.

Onderzoeker Peter Daszak deelde op Twitter foto’s van zijn hotelkamer in Wuhan. „Beetje verdrietig dat ik afscheid moet nemen van mijn ‘sportzaal’ en mijn ‘kantoor’ waar ik de afgelopen twee weken zat (hint: het is allemaal in dezelfde kamer)”, grapte hij op de berichtendienst. De tijdelijke collega van Koopmans vond het niet zo lastig. „Opvallend makkelijk om veertien dagen in quarantaine te zitten. Doordat er veel werk was vlogen de dagen voorbij. En dit is een erg prettig hotel.”



Day 14 of our quarantine in Wuhan!! Slightly sad to say goodbye to my “gym” & my “office” where I’ve been holed up for last 2 wks!! (Clue – It’s all in the same room…). Moving into next phase of work now w/ @WHO mission team & China counterparts. pic.twitter.com/SC75H70WMK — Peter Daszak (@PeterDaszak) January 28, 2021

Koopmans ontmoet Chinese nabestaanden

Het is nog onduidelijk waar de experts nu precies onderzoek gaan doen en hoeveel vrijheid ze krijgen. Nabestaanden van patiënten die in Wuhan overleden na een coronabesmetting, hebben aangegeven dat ze het internationale team willen ontmoeten. Ze worden naar eigen zeggen echter tegenwerkt door de autoriteiten.



So proud to graduate from our 14 days “isolation quarantine” – no one went stir crazy & we’ve been v productive! https://t.co/XskDHZRKCq — Peter Daszak (@PeterDaszak) January 28, 2021

Het onderzoek van Marion Koopmans en collega’s naar de herkomst van het coronavirus ligt politiek erg gevoelig. De VS hebben China verweten niet transparant te zijn geweest toen het virus om zich heen begon te grijpen. Het virus verspreidde zich over de wereld en heeft aan zeker 2,1 miljoen mensen het leven gekost. Wereldwijd zijn volgens cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-Universiteit meer dan 100 miljoen besmettingen vastgesteld.

Grondig onderzoek

Ook de regering van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft zich uitgesproken over de kwestie. Een woordvoerster van het Witte Huis sprak gisteren haar zorgen uit over het verspreiden van „desinformatie door sommige bronnen in China”. Ze benadrukte dat grondig moet worden uitgezocht waar het virus precies vandaan komt en hoe het zich kon verspreiden.

Marion Koopmans gaat dus aan de slag. In Nederland maakt zij deel uit van het Outbreak Management Team dat het kabinet over het coronavirus adviseert. Dat leverde haar en ook haar collega’s de afgelopen maanden bedreigingen op. Zo ontving zij thuis brieven en werd de werkneemster van het Erasmus MC bestookt op sociale media. Koopmans kreeg onder meer afbeeldingen van een strop met de tekst it’s waiting.

