Na maanden weer nieuwe besmetting in coronavrij Nieuw-Zeeland

Meer dan twee maanden kwam er geen nieuwe besmetting meer bij in Nieuw-Zeeland. Maar zondag werd voor het eerst weer een besmetting bevestigd. Het gaat om een 56-jarige vrouw die pas terug is van een reis naar Spanje en Nederland.

Tien dagen na haar verplichte quarantaine testte de vrouw positief. De directeur van de Nieuw-Zeelandse gezondheidsautoriteit Ashley Bloomfield zei dat de vrouw twee negatieve tests had ondergaan terwijl ze in isolatie verbleef en dat haar man geen symptomen vertoonde.

De laatste keer dat er in het land een coronageval werd geregistreerd was op 18 november vorig jaar. „We gaan ervan uit dat dit een positief geval is en dat het om een meer overdraagbare variant gaat, ofwel de variant die als eerste in Zuid-Afrika of het Verenigd Koninkrijk is geïdentificeerd, of mogelijk Brazilië – of een andere overdraagbare variant”, zegt Bloomfield.

‘Lokaal geval’

Het is niet duidelijk hoe de vrouw besmet is geraakt en of de infectie nieuw is, zei ze. Maar aangezien de vrouw een paar dagen nadat ze uit quarantaine kwam positief testte en ze thuis is gebleven, behandelen de autoriteiten het als een ‘waarschijnlijk lokaal geval’.

Het ministerie van Gezondheidszorg meldde vandaag verder acht nieuwe coronabesmettingen, die bij terugkerende reizigers zijn geconstateerd. Nieuw-Zeeland verplicht reizigers aan de grens om in quarantaine te gaan om te voorkomen dat het virus opnieuw in het land toeslaat. Het totale aantal actieve coronagevallen onder mensen die in isolatie zitten is nu 79.

Ouderwetse jaarwisseling

Nieuw-Zeeland heeft vorig jaar met strenge lockdownmaatregelen de verspreiding van het virus succesvol weten te voorkomen. Sinds de uitbraak zijn ‘slechts’ 2276 mensen in het land besmet geraakt en waren er 25 coronadoden. Omdat het land al een hele tijd als virusvrij geldt, hebben de inwoners de jaarwisseling op ouderwetse wijze kunnen vieren.

