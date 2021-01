Nieuw-Zeeland: reiziger uit Nederland had Zuid-Afrikaanse variant

Onlangs werd bekend dat er na twee maanden weer een besmetting met het coronavirus is vastgesteld in Nieuw-Zeeland. De besmette vrouw was recent naar Nederland geweest, na quarantaine bleek ze besmet met extra besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant. Daarom heeft Australië voor 72 uur het quarantainevrije reizen voor reizigers uit de nabijgelegen eilandenstaat opgeschort.

Na een maandenlang verblijf in Europa testte de vrouw positief. Tijdens haar reis bezocht ze volgens plaatselijke media onder meer Nederland en Spanje. Ze ging na terugkeer naar haar thuisland in quarantaine in een hotel. Daar testte ze herhaaldelijk negatief. Ze raakte mogelijk besmet in het quarantainehotel.



There was one Covid case yesterday here in New Zealand, not far north of Auckland. The patient was a recent returnee from Europe, had finished her 14-day managed isolation (MIQ) period, & sent back home, but somehow presented symptoms 5 days after. How do I know all of this? — Pim Techamuanvivit (@chezpim) January 24, 2021

Dagenlang gereisd met klachten

In Nieuw-Zeeland zorgt deze nieuwste coronabesmetting voor veel bezorgdheid. Ondanks dat ze klachten had, reisde de vrouw namelijk dagenlang door het land voordat ze zich liet testen. Maar volgens de minister van Volksgezondheid, Chris Hipkins, is het nog te vroeg om te zeggen of een nieuwe lockdown noodzakelijk is om verspreiding van het virus tegen te gaan.

In Nieuw-Zeeland waren al ruim twee maanden geen lokale besmettingen meer vastgesteld. Het circa 5 miljoen inwoners tellende land heeft de virusuitbraak relatief goed doorstaan. Er overleden 25 coronapatiënten en er zijn 1927 besmettingen gemeld, veel minder dan in andere westerse landen.



A hallmark of New Zealand's COVID-19 response has been the compassion and kindness we've shown to each other. There is no shame in getting COVID-19, and we need people who show symptoms to come forward and get a test. (1/3) pic.twitter.com/xM1NSvkpJS — Chris Hipkins (@chrishipkins) January 24, 2021

‘Britse variant is dodelijker’

In ons land lijkt de Britse variant van het virus steeds meer de overhand te krijgen. Zoals demissionair minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie al zei, is de R (het reproductiegetal) van het ‘gewone’ virus nu onder de 1. De R van de Britse variant zat destijds op 1,3. Dat betekent dat het normale virus langzaam uitdooft, en de Britse variant meer oplaait. Tegelijkertijd is er in Zuid-Afrika dus ook een besmettelijkere variant aangetroffen, en in Brazilië.

Onlangs ontstond er nog veel ophef om de Britse premier Boris Johnson, die zei dat de Britse variant 30 procent dodelijker was. Bij het normale virus sterft ongeveer 1 procent van de besmette mensen, bij de Britse variant zou dat 1,3 procent zijn. Britse medische deskundigen zijn niet blij met hun premier, volgens hen is die uitspraak voorbarig. Er zou veel meer onderzoek nodig zijn om zo’n statement te kunnen maken. „Hij misbruikt dit om angst aan te wakkeren.”

