Artis wordt dierentuin zonder leeuwen vanwege coronacrisis

De Amsterdamse dierentuin Artis neemt afscheid van zijn drie leeuwen. Door de coronacrisis heeft de oudste dierentuin van ons land geen geld om een nieuw verblijf te bouwen. Daarom verhuizen de dieren komende maand naar een park in Zuid-Frankrijk.

Een nieuw verblijf is hard nodig, want het huidige verblijf van de dieren stamt uit 1927. Toen was het zijn tijd volgens directeur Rembrandt Sutorius ver vooruit. „Maar als je daar nu staat, wens je de dieren een beter en groter verblijf toe en dat kunnen we de komende jaren niet bieden”, zegt hij in een interview met De Telegraaf. De twee leeuwinnen en een mannelijke leeuw zullen daarom half februari verhuizen.

‘Leeuwen zijn identiteit van Artis’

„Het was een moeilijke beslissing, want leeuwen zijn een deel van de identiteit van Artis. Het is een prachtige groep dieren waar wij erg aan gehecht zijn”, stelt Sutorius. In 1838 opende Artis de deuren en sinds 1839 leven er al leeuwen in de dierentuin.

Een nieuw verblijf voor de leeuwen kost zeker 4 miljoen euro, en dat kan het park nu niet ophoesten. De dierentuin heeft vanwege de coronamaatregelen al een tijdje geen bezoekers meer gehad. „Wellicht kan het over drie of vijf jaar, maar het kan ook nog tien jaar duren voordat we het kunnen realiseren. Het betekent wat mij betreft niet dat we nooit meer leeuwen zullen hebben.”

Artis komt de komende vijf jaar meer dan 20 miljoen euro tekort voor onderhoud en investeringen, zoals dus het aanpassen van het leeuwenverblijf. Vorig jaar was het bezoekersaantal slechts de helft van het jaar daarvoor. En dit jaar is de dierentuin zelfs helemaal nog niet open geweest. Dagelijks kost het draaiende houden van het park zo’n 60.000 euro. Eerder kondigde Artis al aan noodgedwongen twintig tot veertig banen te moeten schrappen.



Als gevolg van de coronacrisis zullen de leeuwen ARTIS per 15 februari verlaten voor een ruimere verblijfplaats in Frankrijk. Dit afscheid valt ons zeer zwaar en zonder zicht op inkomsten wordt de situatie voor ARTIS ook steeds nijpender. Lees meer op https://t.co/71qLhEqdXc. pic.twitter.com/INXchFpvTy — ARTIS (@ARTIS) January 28, 2021

#vergeetArtisniet

Om meer inkomsten te genereren en aandacht te vragen voor de penibele financiële situatie is Artis een actie gestart. Met de campagne #vergeetArtisniet hoopt de dierentuin dat mensen geld donderen. Eind vorig jaar startte de dierentuin ook al een online campagne met poepende dieren. In het kader van ‘het shitty jaar’ dat 2020 was.

Patricia Paay

Niet alleen in de hoofdstad lijdt de dierentuin, maar onder meer ook Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft het lastig. De dierentuin heeft verschillende BN’ers gevraagd die willen helpen om geld in te zamelen. Zo heeft zangeres Patricia Paay al vele duizenden euro’s opgehaald voor de Rotterdamse dierentuin.

