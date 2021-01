Joe Biden officieel aangewezen tot president, Trump belooft ordelijke machtsoverdracht

Het Amerikaanse Congres heeft officieel vastgelegd dat de Democraat Joe Biden de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Het parlement heeft namelijk meer dan de benodigde 270 kiesmannen voor hem officieel vastgesteld. Donald Trump heeft een ordelijke machtsoverdracht beloofd op 20 januari.

Bezwaren van Trump-bondgenoten tegen de uitslagen in sommige staten, werden weggestemd. De vaststelling van de uitslag van de staat Vermont duwde Biden over de kritieke grens van 270 kiesmannen.

Winst Biden

Vicepresident Mike Pence heeft de winst met een verklaring over de uitslagen van de kiesmannen geformaliseerd in een zitting van beide kamers van het Amerikaanse Congres. Die moeten in een ceremonie de uitslagen van de verkiezingen bekrachtigen.

Normaal is dat een plechtigheid van een half uur maar dit keer ontaardde de plechtigheid in totale chaos door de bestorming van het gebouw van het Congres, het Capitool.

De zitting moest worden onderbroken en de congresleden moesten uitwijken. Het duurde uren voor de overrompelde politie de orde had hersteld en de betogende tegenstanders van Joe Biden uit het pand hadden verdreven. De ceremonie is ook vertraagd door bezwaren van enkele congresleden tegen verkiezingsuitslagen.

Laatste stap

In de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd) kon Pence uiteindelijk bekrachtigen dat Biden gewonnen heeft. Deze bekrachtiging is de laatste officiële stap voordat Biden op 20 januari wordt geïnaugureerd.

‘Ordelijke’ machtsoverdracht

Donald Trump heeft een „ordelijke machtsoverdracht” beloofd op 20 januari. Wel herhaalde hij volgens CNN in een verklaring het oneens te zijn met de verkiezingsuitslag. Dat het Congres zijn rivaal Joe Biden heeft aangewezen als winnaar, betekent volgens hem „het einde van de grootste eerste termijn in de geschiedenis van het presidentschap”. Trump benadrukte ook dat het pas het „begin is van onze strijd om Amerika weer groots te maken”.

