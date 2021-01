Q sent me: dit is Jake Angeli, de Capitool-bestormer met hoorns

Tussen alle bestormers van het Capitool in Washington viel één man wel heel erg op. Zijn naam is Jake Angeli, hij staat in Amerika bekend als QAnon-sjamaan en de verklede protestant strijdt stiekem ook voor een beter milieu.

We moeten ze nog even op ons laten inwerken, maar het zijn misschien wel de meest surrealistische beelden uit de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten. Honderden Trump-demonstranten bestormden het Capitool en geen fotograaf zag Jake Angeli over het hoofd. Dat was ook haast onmogelijk.

Wie is de excentrieke Capitool-bestormer Jake Angeli?

De beroepsdemonstrant en Trump-aanhanger is geen onbekende in de Verenigde Staten. Hij duikt op bij allerlei demonstraties en ziet er grappig uit met zijn schmink en buffelhoorns. Maar de excentrieke viking is een prominente voorman van een levensgevaarlijke beweging. Hij wordt niet voor niets de QAnon-sjamaan genoemd.

QAnon-sjamaan

QAnon is een extreemrechtse complottheorie die de zogenaamde plannen beschrijft van een ‘deep state’, gericht tegen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn aanhangers. De linkse orde bestaat volgens de aanhangers, uitgegroeid tot een wereldwijde beweging, uit een pedofielen-netwerk. Kim Jong-un zou een marionet zijn van de CIA. Dat soort dingen. De overtuiging is echt, geweld wordt niet geschuwd om de ‘deep state’ te vernietigen.

Jake Angeli is een van de drijvende krachten achter QAnon-demonstraties en ook tijdens de bestorming van het Capitool liep hij voorop in de strijd. Achter hem liepen veel meer aanhangers, te herkennen aan QAnon-shirts.

‘Q sent me’

De demonstrant verdient van origine zijn geld als voice-over en zanger in Arizona, maar gezien de tijd die hij heeft voor dit soort demonstraties, zit hij niet zo ruim meer in de opdrachten. In de Verenigde Staten staat hij naast QAnon-sjamaan ook bekend als ‘buffalo head’, verwijzend naar zijn outfit. Dat verkleden doet hij niet zonder reden.

In een televisiefragment zei Jake Angeli afgelopen jaar dat hij zich altijd verkleedt om aandacht te trekken voor het ‘goede doel’. Al twee jaar lang duikt hij op voor het Capitool in Washington, waar hij complottheorieën de wereld in schreeuwt. De demonstrant is een beoefenaar van het sjamanisme, en het lijkt erop dat hij ooit eens in een trip is blijven hangen. Tijdens een Trump-rally in 2020 droeg hij een bord met de tekst ‘Q sent me’. Van Q, de grote anonieme leider van QAnon, is niet bekend wie het is. Volgens Q en zijn aanhangers is Q een officier van een militaire inlichtingendienst. Maar er gaan ook andere speculaties. In het bovenstaande interview legt hij uit waar de beweging voor staat.

Klimaatviking

Blijkbaar is Jake Angeli het niet met alles eens waar Donald Trump tegen is. Zo dook hij in 2019, tevens voor het Capitool in Washington, op bij een klimaatmars. ‘The Poles ar shifting! The icecaps are melting! This is Ragnarok! It’s time to wake up!‘, stond er op zijn protestbord. Bekijk de beelden hier.

Tijdens de bestorming van het Capitool riep de Trump-aanhanger de menigte, middenin een rookwolk, op om naar huis te gaan. Deze man zal ongetwijfeld geen slecht hart hebben, maar zou hij zichzelf ooit nog terugvinden?

