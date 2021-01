Franse foie gras-makers: massale eendenslachting om vogelgriep

De een houdt ervan, een ander walgt ervan (of van zichzelf, na het eten ervan). We hebben het over foie-gras, de van origine Franse delicatesse die gemaakt wordt uit de lever van ganzen of eenden die onder dwang worden vetgemest. Daarom is de productie ervan in onder meer Nederland verboden. In Frankrijk niet en daar is het nu helemaal foie–faux.

Franse foie gras-makers willen massaal eenden laten ruimen om de verspreiding van een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep een halt toe te roepen. Het virus heeft in het zuidwesten van het land al veel fokkerijen bereikt. Op social media reageren mensen met verdrietige emoji’s en anderen zullen hun Franse eetverwachtingen even moeten bijstellen.



Can’t wait to go to France, just saying … first year for several decades I haven’t spent time there. Though my brilliant NYE treat for one from @GAZETTE____ was a good start to 2021. Epic piquant steak tartare, foie gras terrine, madeleines & @BollingerUK Vive la France pic.twitter.com/5aAFkSHKdS — Sudifoodie (@Sudifoodie) January 1, 2021



Si ces canards étaient destinés à la production de foie gras, leur abatage précoce est une bonne chose pour eux, puisque ça leur épargne le gavage. Quand la mort est finalement le meilleur échappatoire à cette vie de merde que nous leur infligeons. 😥https://t.co/QDl6zKU00P — Thomas Lepeltier (@lepeltierthomas) January 5, 2021

In meerdere Europese landen houdt de vogelgriep huis, ook in Nederland, waar sinds sinds 22 oktober een ophokplicht geldt. Vele tienduizenden kippen zijn gedood.



Frankrijk

Vijf jaar geleden werden in Frankrijk miljoenen eenden afgemaakt na twee uitbraken, een enorme klap voor leverpatémakers. De Franse federatie van foie gras-producenten ziet dat de voor gevogelte fatale ziekte op steeds meer plekken opduikt. De vrees is dat die niet meer onder controle kan worden gehouden.

Inmiddels zijn in een beperkte zone naast kippen en kalkoenen 200.000 eenden afgemaakt, met nog eens 400.000 te gaan. Het gebied waarin dieren worden geruimd wordt naar verwachting uitgebreid, maar daar is nog geen besluit over genomen.

Pekingeenden

Er worden er jaarlijks 35 miljoen eenden gefokt in Frankrijk, onder meer voor de belangrijke Chinese markt. Peking sloot de grenzen vorige week voor Frans gevogelte vanwege de virusuitbraak.



France steps up duck cull as bird flu hits foie gras farms https://t.co/DCaUWZAD58 — The Local France (@TheLocalFrance) January 7, 2021

